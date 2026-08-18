Hai phương án điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Giữ 75 tuổi hay giảm dần xuống 70?

Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án trong dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội: giữ nguyên độ tuổi 75 như hiện hành hoặc giao Chính phủ quyết định giảm dần xuống 70 tuổi phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội. Dự luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026, nhằm mở rộng lưới an sinh cho người cao tuổi.

Hai phương án điều chỉnh tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án sửa đổi quy định về tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Dự luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2026.

Hiện nay, người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng. Với hộ nghèo, cận nghèo, độ tuổi áp dụng từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi. Chính sách này đã được thực hiện từ tháng 7/2025.

Phương án một giữ nguyên quy định hiện hành; việc giảm dần tuổi thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Chính phủ.

Phương án hai giao Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách. Khi đủ điều kiện, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm xuống dưới 70 tuổi.

Hơn 50 cơ quan, đơn vị ủng hộ phương án hai, trong khi 8 bộ ngành chọn phương án một. Việc giảm tuổi từ 75 xuống 70 ước tính mang lại lợi ích cho thêm khoảng 1,8 triệu người, với kinh phí khoảng 11.700 tỷ đồng mỗi năm. Mục tiêu là nâng tỷ lệ bao phủ an sinh hướng tới 60% vào năm 2030 theo Nghị quyết 28 của Trung ương.