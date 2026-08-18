HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai phương án điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Giữ 75 tuổi hay giảm dần xuống 70?

Hà Linh
|

Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án trong dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội: giữ nguyên độ tuổi 75 như hiện hành hoặc giao Chính phủ quyết định giảm dần xuống 70 tuổi phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội. Dự luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026, nhằm mở rộng lưới an sinh cho người cao tuổi.

Hai phương án điều chỉnh tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội

Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án sửa đổi quy định về tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Dự luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2026.

Hiện nay, người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng. Với hộ nghèo, cận nghèo, độ tuổi áp dụng từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi. Chính sách này đã được thực hiện từ tháng 7/2025.

Phương án một giữ nguyên quy định hiện hành; việc giảm dần tuổi thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đề nghị của Chính phủ.

Phương án hai giao Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách. Khi đủ điều kiện, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm xuống dưới 70 tuổi.

Hơn 50 cơ quan, đơn vị ủng hộ phương án hai, trong khi 8 bộ ngành chọn phương án một. Việc giảm tuổi từ 75 xuống 70 ước tính mang lại lợi ích cho thêm khoảng 1,8 triệu người, với kinh phí khoảng 11.700 tỷ đồng mỗi năm. Mục tiêu là nâng tỷ lệ bao phủ an sinh hướng tới 60% vào năm 2030 theo Nghị quyết 28 của Trung ương.

Tags

lương hưu

trợ cấp người cao tuổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại