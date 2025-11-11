Trưa 11-11, lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân 2 phụ nữ tử vong, được phát hiện dưới cầu Long Hồ.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi qua cầu Long Hồ phát hiện 2 phụ nữ nằm bất động dưới mép nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an lập tức có mặt tại hiện trường và xác định cả 2 phụ nữ này đã tử vong. Thi thể 2 nạn nhân nằm gần mép nước, cách nhau khoảng 30 m.

Công an đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra vụ việc.

Người dân địa phương cho hay 2 phụ nữ này là người thân, thường cùng nhau đi bắt ốc ở khu vực cầu Long Hồ.