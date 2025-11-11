Theo đó, bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân tử vong của anh Ngô Văn K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) do suy hô hấp, suy tim, phù phổi cấp.

Còn chị Trần Thị Lệ T. (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú, Đồng Tháp) và con gái là cháu Nguyễn Ngọc Bảo T. (12 tuổi) tử vong do ngừng thở vì bị siết cổ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm vi thể, độc chất để bổ sung kết luận điều tra.

Khu vực nơi xảy ra vụ 3 người tử vong trong nhà trọ khóa trái.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chị Trần Thị Lệ T. thuê trọ tại ấp Tân Thạnh (xã Tân Hương) sống cùng con gái khoảng 1 năm. Chị T. và anh K. cùng làm thuê tại một vựa dừa và có quan hệ tình cảm với nhau .

Sáng 8/11, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (37 tuổi) - chủ vựa dừa không thấy chị T. đến làm việc nên gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy.

Sau đó, chị Hà tới phòng trọ để tìm chị T., thấy cửa phòng trọ khóa, gọi điện thoại có chuông nhưng không ai nghe, nên tìm chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Khi phát hiện từ phòng trọ có mùi xăng nồng nặc tỏa ra, chủ nhà trọ đã phá khóa cổng, đập kính trên cửa để mở khóa từ bên trong. Khi cửa phòng trọ được mở, mọi người phát hiện chị T., anh K. và cháu T. đã tử vong ở trong.