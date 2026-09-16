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Hải Phòng: Phạt nguội hơn 11.200 trường hợp vi phạm giao thông

Phương Thanh
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Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 11.200 trường hợp vi phạm giao thông thông qua hình thức phạt nguội.

Theo báo cáo, lực lượng CSGT đã gửi thông báo đến 13.599 trường hợp vi phạm; xử lý 11.214 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 99 tỷ đồng.

Tính chung trong 8 tháng, CSGT Hải Phòng đã kiểm tra, xử lý 105.926 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Tổng số tiền phạt theo lỗi hơn 281,9 tỷ đồng; trong đó đã thu, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 205,5 tỷ đồng.

Hải Phòng xử lý hơn 11.200 trường hợp vi phạm giao thông thông qua hình thức phạt nguội. Ảnh: Công an TP Hải Phòng. Ảnh minh hoạ.

Lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2.224 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 19.518 trường hợp; tạm giữ 380 ô tô, 16.646 mô tô, 486 xe máy điện và 1.668 phương tiện thô sơ.

Song song với việc xử lý vi phạm, CSGT TP Hải Phòng tăng cường tuyên truyền để các lái xe cam kết đảm bảo an toàn giao thông với mô hình “Tổ lái xe an toàn giao thông”. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Riêng lĩnh vực đường bộ, CSGT xử lý 102.115 trường hợp, gồm 38.181 ô tô, 58.210 mô tô, 2.367 xe máy điện và 3.357 phương tiện thô sơ, với số tiền phạt hơn 274,6 tỷ đồng.

Trên đường sắt, lực lượng chức năng xử lý 321 trường hợp, phạt 473,5 triệu đồng. Đối với đường thủy nội địa, đã kiểm tra, xử lý 3.490 trường hợp, gồm 3.465 phương tiện thủy và 25 cảng, bến thủy, với số tiền phạt hơn 6,77 tỷ đồng.

779 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất đầu tháng 9
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Hải Phòng

phạt nguội

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