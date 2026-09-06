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Hai 'ông lớn' Nhật Bản bắt tay, tung đòn mới trong cuộc đua xe hơi toàn cầu

Hà Thu
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Sau hai năm đàm phán, Honda và Nissan bất ngờ bắt tay phát triển công nghệ xe điều khiển bằng phần mềm, với mục tiêu triển khai sớm nhất vào năm tài chính 2029.

- Ảnh 1.

Theo: Nikkei Asia

Honda Motor và Nissan Motor mới đây đã thông báo đạt thỏa thuận hợp tác phát triển công nghệ xe điều khiển bằng phần mềm (SDV), sau hai năm tiến hành các cuộc thảo luận.

Theo thỏa thuận, hai hãng xe Nhật Bản sẽ cùng phát triển một hệ điều hành và hệ thống máy tính tích hợp dùng chung. Công nghệ này dự kiến được ứng dụng trên các mẫu xe mới từ năm tài chính 2029.

Đây là lần đầu tiên các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản hợp tác trong những công nghệ cốt lõi của SDV, trong đó có hệ điều hành. Với công nghệ này, phương tiện có thể nhận các bản cập nhật phần mềm qua mạng tương tự điện thoại thông minh.

Việc hợp tác và mở rộng quy mô phát triển phần mềm có thể giúp hai hãng giảm chi phí nghiên cứu, đồng thời thu thập thêm dữ liệu để nâng cao chất lượng và khả năng vận hành của phương tiện.

Honda và Nissan bắt đầu thảo luận về khả năng hợp tác từ tháng 3/2024, tập trung vào một số lĩnh vực liên quan đến SDV và tiến hành các nghiên cứu chung cơ bản. Đến tháng 12 cùng năm, phạm vi đàm phán được mở rộng sang khả năng tích hợp quản lý giữa hai doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đổ vỡ vào tháng 2/2025. Kể từ đó, Honda và Nissan tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác theo từng dự án riêng lẻ.

Xét về quy mô, Honda bán được 3,52 triệu xe trên toàn cầu trong năm 2025, đứng thứ 9, trong khi Nissan đạt 3,2 triệu xe, xếp thứ 11.

Nếu cộng doanh số của hai hãng, tổng cộng đạt 6,72 triệu xe, đưa Honda và Nissan lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, vượt General Motors với 6,18 triệu xe và Stellantis với 5,48 triệu xe.

Dù vậy, tổng doanh số của Toyota Motor, Volkswagen cùng hai hãng xe Hàn Quốc Hyundai và Kia vẫn cao hơn đáng kể so với doanh số cộng lại của Honda và Nissan.

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