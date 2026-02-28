Hai nữ sinh lớp 8 bị “bắt" về làm vợ trong đêm

Ngày 28-2, ông Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Na Loi, xã Na Loi, tỉnh Nghệ An, cho biết 2 nữ sinh lớp 8 của trường bị "bắt" về làm vợ theo tập tục địa phương.

Theo thông tin ban đầu, 2 nữ sinh bị tổ chức "bắt vợ" là L.H.A. (lớp 8A) và L.Y.D. (lớp 8B), cùng trú tại bản Nọong Hán, xã Na Loi. Các em bị 2 nam thanh niên trên địa bàn đã tổ chức "bắt vợ" vào ban đêm, sau đó đưa về nhà.

Hiện tại ở một số bản vùng cao ở Nghệ An, tập tục "bắt vợ" vẫn tồn tại, việc này diễn ra chủ yếu là sự tự nguyện giữa hai bên.

Được biết, hiện tượng tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến quyền học tập của trẻ em mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặc dù nhà trường, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh không tảo hôn, tuy nhiên vẫn có trường hợp xảy ra.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, nữ phải đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi mới được kết hôn. Việc tổ chức hoặc duy trì quan hệ hôn nhân khi chưa đủ tuổi là hành vi vi phạm.