Ngày 30-5, Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang tạm giữ một số thanh niên liên quan đến vụ 2 nhóm người mặc áo xe ôm công nghệ Be tụ tập, đánh nhau ở công viên hồ điều hòa phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) vào tối 29-5.



Hai nhóm thanh niên ẩu đả, cảnh sát giải tán đám đông. Ảnh: M.X.H.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều tối cùng ngày 29-5, qua nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an nhận thấy 2 nhóm xe ôm công nghệ hãng Be hẹn đánh nhau, vị trí được chọn ở Công viên hồ điều hòa phường Mai Dịch.

Từ khoảng 20 giờ 30 phút đến 22 giờ cùng ngày 29-4, tại khu vực Công viên hồ điều hòa phường Mai Dịch, hàng chục xe ôm công nghệ Be cùng tụ tập. Sau đó, một số đối tượng đã đánh nhau, gây náo loạn đường phố...

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã triển khai các lực lượng, gồm: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an quận Cầu Giấy giải tán đám đông. Cùng với đó, công an đã tạm giữ một số đối tượng manh động để điều tra vụ việc.

Trước đó, trong ngày 29-5, mạng xã hội xôn xao thông tin 2 nhóm xe ôm công nghệ hãng Be ở 2 vùng miền (tỉnh Nghệ An và Nam Định) đang hoạt động tại Hà Nội đã thách đố, kêu gọi đồng hương lên đến hàng trăm người tham gia ở Công viên hồ điều hòa phường Mai Dịch. Sau đó, một số đã lao vào ẩu đả nhau.