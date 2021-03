Hai nhân viên giữ xe bệnh viện nhiều lần làm chuyện thất đức

Ngày 5-3, tin từ Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Đinh Hoàn Vũ (SN 2006) và Phạm Hoàng Vinh (SN 2004; cùng ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đinh Hoàn Vũ. Ảnh: Hòa Trang

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khuya 1-3, anh Trần Văn Thành (ngụ xã Khánh An, huyện An Phú) điều khiển xe máy chở cháu gái đến Trung tâm Y tế huyện này để điều trị bệnh. Khi đến nơi, anh Thành được Vũ và Vinh (nhân viên của nhà giữ xe) đưa phiếu giữ xe.

Đến rạng sáng hôm sau, anh Thành phát hiện số tiền 20 triệu đồng của mình để trong cốp xe đã "không cánh mà bay" nên lập tức tìm gặp Vũ và Vinh để đối chất nhưng cả 2 đều trả lời không biết.

Đối tượng Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Hòa Trang

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn An Phú nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản nên đã khẩn trương xuống hiện trường xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận sau khi giao phiếu giữ xe cho anh Thành, Vũ yêu cầu Vinh cảnh giới rồi tắt toàn bộ đèn trong nhà giữ xe.

Sau đó, Vũ lấy khúc gỗ để cạy cốp xe để trộm cọc tiền của Thành. Vũ quấn cọc tiền bằng băng keo đen rồi cất giấu vào xe của Vinh.

Các đối tượng còn khai nhận đã nhiều lần làm chuyện thất đức tương tự đối với nhiều người nhà bệnh nhân để trộm cắp tài sản.