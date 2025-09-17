HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai người tử vong trên ruộng lúa ở Gia Lai nghi do bị điện giật

Trương Định |

Ngày 17/9, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Phù Mỹ Tây (Gia Lai) cho biết, Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết xảy ra tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

Theo thông tin ban đầu, tối 16/9, anh Đ.N.P (SN 1997), anh Đ.P.T (SN 1992) và anh L.V.H (SN 1992, cùng trú xã Phù Mỹ Tây) cùng đi bắn chim tại thôn Phú Thiện.

Đến khoảng 22h30, anh P. phát hiện anh T. và anh H. nằm bất động trên ruộng của một người dân thôn Phú Thiện. Khi kiểm tra, anh P. phát hiện cả 2 đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, gần vị trí 2 nạn nhân nằm có đường dây điện dùng để bẫy chuột phá hoại lúa. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
Tags

điện giật

Dây điện

bẫy chuột

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại