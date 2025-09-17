Hai người tử vong trên ruộng lúa ở Gia Lai nghi do bị điện giật

Theo thông tin ban đầu, tối 16/9, anh Đ.N.P (SN 1997), anh Đ.P.T (SN 1992) và anh L.V.H (SN 1992, cùng trú xã Phù Mỹ Tây) cùng đi bắn chim tại thôn Phú Thiện.

Đến khoảng 22h30, anh P. phát hiện anh T. và anh H. nằm bất động trên ruộng của một người dân thôn Phú Thiện. Khi kiểm tra, anh P. phát hiện cả 2 đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, gần vị trí 2 nạn nhân nằm có đường dây điện dùng để bẫy chuột phá hoại lúa. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.