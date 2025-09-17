HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13

Thanh Thảo |

Nam học sinh lớp 11 ở TP HCM vừa tan học đang trên đường về nhà thì xảy ra va chạm với chiếc xe bồn bị tử vong tại chỗ.

Trưa 17-9, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam học sinh lớp 11 tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Chánh Hiệp, TP HCM. Thời điểm này nam học sinh lớp 11 vừa tan học đang trên đường về nhà thì xảy ra va chạm với chiếc xe bồn.

Nam học sinh lớp 11 ở TP HCM gặp tai nạn Thương tâm trên Quốc lộ 13 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, sau cú va chạm mạnh nam học sinh này đã tử vong tại chỗ, còn tài xế xe bồn vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy, khi lưu thông được một đoạn thì bị người dân yêu cầu dừng lại.

Được biết nam học sinh này đang học tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Sau khi nhận tin con trai bị tai nạn, người mẹ chạy đến hiện trường khóc thảm thiết khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ tai nạn thương tâm này.

