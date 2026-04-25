Hai người tử vong sau cú va chạm ô tô ở Hải Phòng

Minh Khang |

Xe ô tô chạy cùng chiều va chạm với xe máy do người đàn ông cầm lái, phía sau chở một phụ nữ nghi đang mang thai, khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Khoảng 8h ngày 25/4, anh Trần Mai Điền (SN 1972, phường Gia Viên, Hải Phòng) lái xe ô tô BKS 15H-073.53 đi từ hướng ngã 3 Mạc Thái Tổ - Đình Vũ về hướng vòng xuyến DEEP C Hải Phòng II.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Đến đường Mạc Thái Tổ, phường Đông Hải, ô tô va chạm với xe máy BKS 15B3-976.77 do anh Tô Văn Thành (SN 2005, ở phường Phù Liễn, Hải Phòng) cầm lái, chở theo một phụ nữ (chưa xác định lai lịch, nghi đang mang thai) đi phía sau cùng chiều.

Cú va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Sau vụ việc, lực lượng CSGT Đội 4 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại Đắk Lắk sáng nay cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 2 người thương vong. Cụ thể, khoảng 6h30 cùng ngày, tại Km1244+350, đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc (khu vực đèo Cù Mông), xe tải do ông Trần Thanh Hải (SN 1999, trú TP Đà Nẵng) lái theo hướng Bắc - Nam va chạm với xe máy đi theo chiều ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy chở ông Huỳnh Quốc H. (SN 1982) và bà Nguyễn Thị Vi (SN 1992), cùng trú xã Xuân Lộc. Cú va chạm khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà Vi bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

