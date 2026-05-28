HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai người phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến
|

Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy xảy ra tại khu vực ngã ba Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ.

Chiều 28-5, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ ĐT824 - ĐT825, thuộc ấp 3, xã Đức Hòa.

Clip: Va chạm với xe tải khi qua ngã ba, 2 phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải biển số 50H-900... do ông Đặng Thành Tâm (SN 1983; ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên ĐT825.

Tai nạn giao thông Tây Ninh: Hai phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa xe tải và xe máy.

Khi đến khu vực ngã ba Đức Hòa, tài xế cho xe rẽ phải sang ĐT824 thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 62H4-41... chạy cùng chiều.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy có 2 phụ nữ là bà N.T.NT (SN 1974) và bà N.T.T (SN 1976), cùng ngụ xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.

Hai người phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cú va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường. Riêng xe máy bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 5 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 3 thuộc Phòng PC08 phối hợp Công an xã Đức Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trôi trên kênh
Tags

Tai nạn giao thông Tây Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại