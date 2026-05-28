Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trôi trên kênh

Tuấn Minh
|

Lực lượng chức năng xã Thăng Bình (Thanh Hóa) đã vớt thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện trôi trên dòng kênh, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 28-5, tin từ UBND xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể một bé gái trôi trên dòng kênh Nam sông Mực.

Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trôi trên dòng kênh - Ảnh 1.

Khu vực Cống Cao, nơi phát hiện thi thể bé gái trôi trên dòng kênh

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27-5, tại kênh Nam sông Mực đoạn qua Cống Cao (thôn Thọ Thượng, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa), người dân phát hiện 1 thi thể bé gái trôi theo dòng nước và vướng tại cột mốc trên kênh.

Lực lượng chức năng sau đó đã vào cuộc, xác định nạn nhân là cháu L.P.D.L. (SN 2018, ngụ xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa). Ngày 28-5, cháu xuống nhà bà ngoại tại thôn Vạn Thành chơi và dẫn đến sự việc trên.

Công an xã Thăng Bình đã phối hợp với Viện kiểm sát Khu vực 2 - Thanh Hóa và gia đình để điều tra, xác định nguyên nhân. Kết quả xác định cháu bé tử vong do đuối nước, không có dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc.

Công an xã Thăng Bình và Viện Kiểm sát Khu vực 2 đã lập biên bản liên quan và bàn giao thi thể cháu cho gia đình lo hậu sự.

