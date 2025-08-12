Hai người phụ nữ bị xe tải đâm tử vong khi đang uống trà sữa trước cửa quán nước

Tại Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vào ngày 6/8 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải nhỏ sau khi dỡ hàng đã bất ngờ mất lái, lao vào quán trà sữa "Trà Nhan Duyệt Sắc". Chiếc xe đã tông trúng nhiều người, trong đó hai người phụ nữ đang uống trà sữa ở khu vực ngoài trời bị thương nặng nhất, cả hai đều không qua khỏi.

Ly trà sữa đó đã trở thành ly trà sữa cuối cùng trong cuộc đời họ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bàng hoàng, cho rằng sự việc giống như một phiên bản đời thực của bộ phim "Điểm đến cuối cùng".

Xe tải mất lái gây tai nạn thảm khốc

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: taisounds.com)

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày 6/8, một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ mang nhãn hiệu "Kudi Coffee" sau khi dỡ hàng ở khu vực sầm uất đã bất ngờ lao về phía trước. Chiếc xe đã tông trúng nhiều người đi đường trước khi lao thẳng vào cửa hàng trà sữa "Trà Nhan Duyệt Sắc".

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hai người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi uống nước ở khu vực ngoài trời. Một người nghi bị xe cán qua người nằm gục tại chỗ, người còn lại bị cuốn vào gầm xe. Khoảng 30-40 người dân chứng kiến sự việc đã chạy đến cố gắng đẩy chiếc xe tải để cứu người nhưng bất thành do nóc xe bị kẹt vào trần nhà của quán trà sữa.

Xe cứu thương đến hiện trường đã đưa người phụ nữ bị cán qua người đến bệnh viện. Lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu để di chuyển chiếc xe tải và đưa người phụ nữ bị mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Người phụ nữ được đưa đi bệnh viện trước đó cũng không qua khỏi sau khi được cấp cứu. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Do cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường bằng bạt, tin đồn về việc tài xế "cố ý đâm người" để trả thù xã hội, thể hiện sự bất mãn với tình hình kinh tế suy thoái đã lan truyền. Tuy nhiên, cảnh sát đã bác bỏ thông tin này, cho biết nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế thao tác sai.