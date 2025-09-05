Hai người phụ nữ bằng tuổi, đi xe máy giống hệt nhau bị mời lên công an: Lý do không tưởng

Mới đây, mạng xã hội lan thông tin hy hữu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo đó, có 2 người phụ nữ bằng tuổi, mặc áo chống nắng gần giống nhau, đi 2 chiếc xe máy giống nhau bị mời lên công an.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 5/9. Thời điểm này, chị Phạm Thị T. (sinh năm 1981, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Cẩm Lạc) đi xe máy Honda Vision, màu nâu đỏ mang BKS: 38X1-402.XX đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua hàng.

Mua hàng xong quay ra, chị T. tá hỏa khi không thấy chiếc xe máy của mình để ở chỗ ban đầu. Nghi chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm, chị T. nhanh chóng trình báo sự việc với Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.

Chị T. và chị H. sinh cùng năm, đi xe giống nhau, mặc áo chống nắng cũng gần giống nhau. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Lạc đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng sau đó xác định, người đã điều khiển chiếc xe của chị T. rời khỏi quán tạp hóa là chị Nguyễn Thị H. (cũng sinh năm 1981, trú ở thôn Thượng Sơn, xã Cẩm Lạc).

Trước đó, chị H. cũng điều khiển chiếc xe máy Honda Vision màu nâu đỏ, mang BKS: 38X1-402.XX đến mua hàng ở tiệm tạp hóa nói trên. Do 2 chiếc xe máy của chị T. và chị H. có đặc điểm giống nhau nên trong lúc vội vàng, chị H. đã vô tình lấy nhầm chiếc xe của chị T. rồi điều khiển về nhà mà không hay biết gì. Biết mình đã dắt nhầm xe của người khác, chị H. rất hoang mang và chỉ hoàn hồn khi được công an xác minh và giải thích.

Hai người phụ nữ đã gặp phải sự cố nhầm lẫn hy hữu. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Công an xã Cẩm Lạc nói thêm, do chị T. để chìa khóa ở hộc xe máy nên khi đi ra xe, chị H. lấy chìa khóa rồi nổ máy và điều khiển chiếc xe này về nhà. Cơ quan chức năng sau đó đã mời chị T. và chị H. lên làm việc, trao trả phương tiện cho đúng chủ sở hữu.

Câu chuyện hy hữu khiến cư dân mạng bật cười và để lại nhiều bình luận dí dỏm: "Nhìn 2 chị thế này thì cái xe nó cũng nhận nhầm chủ"; "Nhìn từ đầu tới chân xem, có mỗi đôi dép là không giống, thật là trùng hợp khó tin"; "Hai chị kết nghĩa chị em luôn".

Bên cạnh đó, mọi người cũng góp ý chị T. cần phải cẩn thận, không nên để chìa khóa ở hốc xe như vậy sẽ rất nguy hiểm, tạo cơ hội cho kẻ gian có điều kiện thực hiện hành vi trộm cắp.