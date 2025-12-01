HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hai người đàn ông tử vong trong căn nhà với tư thế bất thường

Nguyễn Hưởng |

Nngười dân tại địa điểm trên phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà trong tư thế bất thường, quỳ gục trên tấm đệm

Ngày 1-12, Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội), đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của 2 người đàn ông tại thôn Cao Viên, xã Bình Minh.

Điều tra tử vong 2 người đàn ông trong tư thế bất thường tại xã Bình Minh - Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.Đ

Sáng cùng ngày, người dân tại địa điểm trên phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà. Khi được tìm thấy, cả 2 người chết trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.

Tại hiện trường, cạnh thi thể các nạn nhân có xuất hiện kim tiêm. Người dân sau đó đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, nhà chức trách xác định một nạn nhân là người xã Bình Minh, người còn lại chưa rõ địa chỉ cụ thể.

