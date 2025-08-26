HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hai người đàn ông chưa rõ danh tính tử vong thương tâm ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH |

Hai người đàn ông bị mắc kẹt rồi tử vong dưới cống sâu 8m tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 26-8, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo từ người dân về một vụ tai nạn ở phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Hai người đàn ông chưa rõ danh tính tử vong thương tâm ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn đu dây xuống cống sâu, tiếp cận thi thể 2 nạn nhân

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 3 phối hợp lực lượng liên quan xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ và cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 2 nạn nhân bị mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 8m, tại giao lộ Nguyễn Thức Đường – Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Hai người đàn ông chưa rõ danh tính tử vong thương tâm ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau đó, chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã triển khai đội hình cứu nạn dưới hố sâu. Sau khoảng 10 phút, lực lượng CNCH đã đưa 2 nạn nhân lên trên mặt đất.

Đáng tiếc, hai nạn nhân đã tử vong.

Nhiều khả năng, hai nạn nhân là công nhân nạo vét cống, bị mắc kẹt dẫn đến tử vong.

Danh tính các nạn nhân cùng nguyên nhân cụ thể vụ việc đang được làm rõ.

