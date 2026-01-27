Sáng 27-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục lấy lời khai 2 nghi can gây ra vụ án mạng lúc nửa đêm tại công viên Phan Thiết.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và triển khai truy xét đối tượng, công an xác định các nghi can gồm: Nguyễn Văn Sỹ (SN 2011) và Lê Phước Giàu (SN 2010, cùng trú phường Phan Thiết), đồng thời triển khai công tác vận động các đối tượng ra đầu thú.

Đến tối 26-1, cả hai nghi can đã được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Sỹ và Giàu tại cơ quan công an. Ảnh: CALĐ

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút đêm 25-1, anh H.C.M.D. (SN 2008, ngụ xã Hồng Sơn) cùng 3 người bạn ngồi chơi ở công viên Trưng Trắc, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng - cạnh chân cầu Trần Hưng Đạo.

Lúc này, Sỹ và Giàu đến hỏi chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm của D. Trong lúc tranh cãi, D. bị đâm và ngã gục xuống nền gạch tại công viên. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Sỹ và Giàu lên xe máy rời khỏi hiện trường.