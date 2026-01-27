Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Trần Thị Hằng (36 tuổi, ngụ tại xã Trị An, Đồng Nai) và Bùi Văn Tiến (25 tuổi, ngụ tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán người .

2 đối tượng Bùi Văn Tiến và Trần Thị Hằng

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của bà T.T.C.H. ngụ tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, về việc con gái bà là C.K. (16 tuổi) đi khỏi nhà từ đầu tháng 10/2024. Ngày 17/10/2024, K. liên lạc với gia đình, cho biết bé bị mua bán về làm nhân viên tại quán karaoke ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (nay là phường Phước Long, Đồng Nai), bị ép bán dâm cho người khác và bị đòi tiền chuộc 30,4 triệu đồng.

Nhận được thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh đã tiến hành xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định sau khi đi khỏi nhà, K. đến làm công việc bưng bê thuê cho một quán karaoke (chưa rõ tên, tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Làm được một tuần thì K. nghỉ việc. Ngày 1/10/2024, K. đến xin việc làm tại quán karaoke “Q.C” tại Khu phố 2, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, K. vay của Hằng 23,5 triệu đồng để gửi về cho gia đình giải quyết công việc cá nhân và thỏa thuận làm tiếp viên karaoke cho Hằng (ăn ở tại quán). Đến ngày 2/10/2024, do lo sợ bị đánh nên K. không muốn làm việc cho quán karaoke của Hằng.

K. liên hệ với bạn ngoài xã hội tìm cách đưa mình ra khỏi quán. Bạn của K. là Bùi Văn Tiến đã chuộc K. ra với số tiền 24,5 triệu đồng rồi đưa K. về phường Phước Long làm tiếp viên tại quán karaoke do Tiến chỉ định, Tiến thu tiền từ việc trên.

Sau khi làm rõ, cơ quan chức năng đã đưa bé K. trở về đoàn tụ với gia đình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra mở rộng làm rõ vụ án.