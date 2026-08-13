Hai ngày nữa, người dân vay ngân hàng số tiền dưới 400 triệu đồng sẽ đón tin vui

Từ ngày 15/8/2026, Thông tư 29/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực.

Chỉ còn 2 ngày nữa, Thông tư 29/2026/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng sẽ chính thức có hiệu lực, mang theo một loạt thay đổi trong hoạt động cho vay của ngân hàng và công ty tài chính.

Đáng chú ý nhất là việc nâng ngưỡng khoản cho vay có mức giá trị nhỏ từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác và 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân.

Theo đó, Thông tư 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, quy định về khoản cho vay có mức giá trị nhỏ như sau:

"13. Khoản cho vay có mức giá trị nhỏ là khoản cho vay theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng Việt Nam tại các quỹ tín dụng nhân dân, 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng khác."

Như vậy, quy định mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người vay. Việc nâng ngưỡng giá trị khoản vay nhỏ đồng nghĩa với việc nhiều khoản vay tiêu dùng, vay phục vụ đời sống ở mức phổ biến hiện nay sẽ được xếp vào diện vay giá trị nhỏ, qua đó có thể được áp dụng quy trình, thủ tục thẩm định đơn giản hơn so với các khoản vay thông thường, giúp người vay tiết kiệm thời gian và chi phí khi tiếp cận vốn.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, mua sắm hàng hóa và dịch vụ tăng lên, Ngân hàng Nhà nước từng đánh giá mức giới hạn 100 triệu đồng không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phổ biến của khách hàng. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ tài chính và xu hướng mở rộng cho vay qua phương tiện điện tử cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh quy định.

Không chỉ thay đổi ngưỡng khoản vay giá trị nhỏ, Thông tư 29/2026/TT-NHNN còn sửa quy định về thứ tự thu nợ quá hạn.

Theo khoản 4 Điều 4 quy định mới, tổ chức tín dụng và khách hàng vẫn thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Tuy nhiên, đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, ngân hàng thực hiện thu nợ gốc trước, nợ lãi tiền vay sau.

Quy định này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những khách hàng đang gặp khó khăn về dòng tiền và phát sinh nợ quá hạn. Khi phần nợ gốc được ưu tiên thu trước, dư nợ gốc có thể được giảm xuống sớm hơn, qua đó hạn chế việc tiếp tục phát sinh lãi trên số dư gốc chưa trả.

Thông tư 29/2026/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã được ký trước thời điểm này, ngân hàng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký kết, phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ký.

Trường hợp các bên sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay hoặc hợp đồng tín dụng sau ngày 15/8, phần nội dung được sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định mới tại Thông tư 29/2026/TT-NHNN.