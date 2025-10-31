Hai nàng hậu "về làm dâu hào môn": Đỗ Mỹ Linh giữ ghế Phó chủ tịch T&T Retail, Phương Nhi là cổ đông công ty 1.000 tỷ của Vingroup

Á hậu Phương Nhi và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Á hậu Phương Nhi là cổ đông của Vin New Horizon

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Á hậu Nguyễn Phương Nhi - con dâu ông Phạm Nhật Vượng - là một trong bốn cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Vin New Horizon, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp tại Cần Giờ.

Cơ cấu sở hữu của công ty gồm: Tập đoàn Vingroup nắm 65% vốn, bà Phạm Thu Hương – vợ ông Vượng – nắm 32% và giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ba cổ đông còn lại là Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh (con dâu cả) và Phạm Nhật Minh Anh (con gái ông Vượng), mỗi người sở hữu 1% cổ phần.

Lễ ăn hỏi của Phương Nhi và Minh Hoàng hồi đầu năm.

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, tốt nghiệp chuyên ngành Luật thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội, có thể giao tiếp tiếng Anh và Tây Ban Nha. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và lọt Top 15 Miss International 2023 tại Nhật Bản.

Tháng 1/2024, Phương Nhi làm lễ ăn hỏi với ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông Minh Hoàng hiện là Tổng giám đốc Công ty Green Future, chuyên cho thuê và mua bán xe điện VinFast đã qua sử dụng.

Phương Nhi từng xuất hiện trong một số sự kiện lớn của Vingroup như Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (28/8) hay lễ khánh thành, khởi công 250 công trình chào mừng Quốc khánh. Cô cũng tham dự Đại hội cổ đông Vingroup cùng gia đình hồi đầu năm.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh làm Phó chủ tịch công ty thành viên Tập đoàn T&T

Hồi tháng 3/2025, theo thông tin từ Tập đoàn T&T, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện giữ chức Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (TTR) - doanh nghiệp thành viên phụ trách quản lý và cho thuê trung tâm thương mại trong hệ sinh thái T&T Group.

T&T Retail là đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T, cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý trung tâm thương mại. Công ty vận hành một số mặt bằng thương mại tại Hải Phòng, Long An và xây dựng thêm ở Đồng Tháp, Đắk Nông, Hải Dương, Lào Cai... Họ đặt mục tiêu trở thành top 5 hệ thống phát triển và quản lý trung tâm thương mại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Công ty hướng các trung tâm hoạt động theo mô hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đại, đa chức năng. T&T Retail cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý sàn thương mại có diện tích 10.000-50.000 m2, bao gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ (ẩm thực, vui chơi giải trí...), hội trường - phòng họp và văn phòng cho thuê.

Đỗ Mỹ Linh tham dự sự kiện bên chồng Đỗ Vinh Quang, hôm 15/3. Ảnh: Tập đoàn T&T

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2017, vào Top 40 và nhận danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Sau khi đăng quang, cô làm MC, người mẫu, đại sứ thương hiệu cho nhiều dự án truyền thông.

Tháng 10/2022, cô kết hôn với Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Tập đoàn T&T. Trong sự kiện của T&T ngày 15/3, Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng chồng, được giới thiệu với vai trò Phó chủ tịch T&T Retail, vị trí cô đảm nhiệm từ đầu năm nay.