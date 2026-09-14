Hai nạn nhân vụ án mạng ở TPHCM đã qua nguy kịch

Hai nạn nhân bị thương trong vụ án mạng làm 3 người thương vong xảy ra tại xã Phước Hải (TPHCM) vào tối 13/9 được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nỗ lực cứu chữa và hiện đã qua nguy kịch.

Ngày 14/9, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thông tin: hai nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải (TPHCM) vào tối 13/9 đã qua nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục ổn định.

Hiện trường vụ án được cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm vào tối 13/9

Trong đó, một bệnh nhân là bà L.T.M. (sinh năm 1968) bị xuất huyết ngoài màng cứng lượng ít; nứt sọ đỉnh và đỉnh chẩm. Qua theo dõi và chụp CT lần 2, tình trạng của bệnh nhân đang dần ổn định, được nhập viện để điều trị.

Bệnh nhân còn lại là anh N.V.L. bị vết thương nặng ở vai trái, các vết thương ở cổ tay trái, cẳng chân trái, bàn chân trái, gót chân phải. Bệnh nhân L. được các y bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật ngay trong tối 13/9. Hiện, bệnh nhân đã được chuyển đến khoa Ngoại chỉnh hình để theo dõi điều trị.

Trước đó vào tối 13/9, Công an xã Phước Hải (TPHCM) phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra trong con hẻm trên đường Võ Thị Sáu (xã Phước Hải).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một người đàn ông đã tử vong, xung quanh nạn nhân có nhiều vết máu. Người vợ của nạn nhân cùng con rể chạy thoát ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng. Hai người này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Thông tin ban đầu cho biết nghi phạm sống tại địa phương, có quen biết với gia đình nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, người này rời hiện trường bằng xe máy nên lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức truy xét.



Đến sáng 14/9, nghi phạm đã bị bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ động cơ, nguyên nhân và toàn bộ diễn biến vụ việc. Danh tính nghi phạm và người tử vong chưa được công bố chính thức.