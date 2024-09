Hai đối tượng An, Giang tại cơ quan công an. Ảnh: T.V

Ngày 2/9, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Nam Giang (SN 2003) và Trần Việt An (SN 2004), cùng trú tại huyện Kim Bảng, Hà Nam để điều tra về tội "Cướp tài sản" .

Theo thông tin ban đầu, do nợ nần và cần tiền chi tiêu, An bàn bạc với Giang đi cướp tài sản của người đi đường.

Rạng sáng ngày 17/8, Giang chở An bằng xe máy mang theo 1 thanh kiếm. Hai đối tượng đi lượn trên đường tìm "con mồi" thì phát hiện đôi nam nữ tại khu vực phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Lúc này, Giang vượt lên chặn xe, còn An nhảy xuống cầm kiếm đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại và mật khẩu mở máy. Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng bỏ chạy về hướng Sân vận động Mỹ Đình.

Hai ngày sau, hai đối tượng mang chiếc iPhone 13 và iPhone 11 của nạn nhân đi bán được hơn 14 triệu đồng. Số tiền trên, An và Giang đã nạp vào game và chi tiêu cá nhân.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân, bốn ngày sau, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bắt giữ được hai đối tượng Giang và An.

Được biết, Vũ Nam Giang và Trần Việt An hiện đang là sinh viên trường cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội.