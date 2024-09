Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, đã phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn phát hiện một điểm phức tạp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Bùi Văn Lực (sinh năm 1992, trú tại xóm Trắng Đá, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) cầm đầu móc nối với một số đối tượng nghiện trên địa bàn xã Yên Phú và thị trấn Vụ Bản bán ma túy cho các con nghiện khác kiếm lời.



Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an Hòa Bình)

Qua các biện pháp nghiệp vụ xác định, các đối tượng bán ma túy tại Hà Nội sẽ "ship" ma túy cho Lực qua xe khách tuyến Yên Nghĩa - Lạc Sơn, cơ quan công an đã chỉ đạo tổ công tác triển khai kế hoạch bắt giữ.



Trong quá trình liên lạc để nhận hộp hàng chứa ma túy, Lực liên tục thay đổi địa điểm nhận để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Vào lúc 15h30' ngày 30/8, Lực chỉ đạo đàn em là đối tượng Bùi Hoàng Dũng nhận hộp hàng chứa ma túy tại khu vực gần cổng Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn thì bị tổ công tác bắt quả tang, thu giữ hộp hàng chứa khoảng 20 gam ma túy (heroin).

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Bùi Văn Lực, Bùi Văn Tự và Bùi Văn Hùng cùng trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ các đối tượng để tiến hành điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật.