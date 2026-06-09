HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai mẹ con tử vong tại nhà riêng ở Lào Cai

Thành Đạt
|

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc hai mẹ con tử vong tại nhà riêng ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai.

Ngày 9/6, thông tin từ Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc xảy ra tại thôn Xín Chải.

Theo báo cáo, khoảng 11h ngày 8/6, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp nhận tin báo của anh C.L.L (SN 1996, trú thôn Xín Chải) về việc vợ là chị T.L.M (SN 2004) và con gái là T.M.H (SN 2025) tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh ban đầu và báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai .

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Cưỡng chế phá dỡ ban công vi phạm
Tags

mẹ con tử vong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại