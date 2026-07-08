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Hai mẹ con ở Hà Tĩnh tử vong khi tắm sông

Hoài Nam
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Trong lúc tắm tại khu vực Rào Rải trên sông Ngàn Trụ (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), hai mẹ con không may bị nước cuốn tử vong. Một nạn nhân khác bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Ngày 8/7, thông tin từ UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai mẹ con tử vong, một người khác bị thương đang được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Đ.T.H.C. (SN 1993, trú xã Phúc Trạch) cùng người thân đến tắm tại khu vực Rào Rải trên sông Ngàn Trụ, thuộc thôn Phú Lâm, xã Hương Khê. Trong lúc tắm, một số người trong nhóm không may bị nước cuốn.

Chính quyền địa phương cùng người dân địa phương hỗ trợ gia đình chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, chị C. và con trai là cháu L.Q.B. (SN 2016) đã tử vong. Một nạn nhân khác bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, do ảnh hưởng của nhiều ngày mưa lớn, mực nước sông Ngàn Trụ dâng cao, dòng chảy mạnh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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