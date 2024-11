Hai mẹ con lãnh 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý

Toà án Nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên toà phúc thẩm xét xử 2 bị cáo: Trần Đại Lý (sinh năm 1989) và Nguyễn Thị Mum (sinh năm 1957, mẹ ruột Lý) cùng trú khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, sau khi Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Châu Đốc phối hợp cùng Công an 2 phường Châu Phú B và Vĩnh Mỹ bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận số ma tuý bị bắt giữ là mua của Lý và Mum. Căn cứ lời khai của các đối tượng, cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý và Mum về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý", đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của Lý và Mum thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma tuý.

Quá trình điều tra xác định: Từ đầu năm 2023 đến ngày 09/01/2024, Lý đã 30 lần mua Heroine và ma tuý đá của người đàn ông (không rõ nhân thân và lai lịch) sau đó đem về phân nhỏ rồi cùng Mum bán lại cho nhiều con nghiện trên địa bàn TP Châu Đốc sử dụng, thu lợi bất chính trên 37 triệu đồng. Tại phiên toà sơ thẩm, Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân thành phố Châu Đốc tuyên phạt Lý 9 năm tù giam và Mum 7 năm tù giam cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Lý và Mum nghĩ bản thân không có tình tiết giảm nhẹ thêm hình phạt nên 2 bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo tại phiên toà chấp nhận theo bản án sơ thẩm.