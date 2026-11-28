Hai máy bay Boeing 737-800 của hãng American Airlines va chạm cánh trong lúc lăn bánh chờ cất cánh tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, Mỹ.

Theo FOX News, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 17h10 ngày 27/11 (giờ địa phương) tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, bang Virginia, Mỹ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết máy bay mang số hiệu 638 của hãng American Airlines va quệt vào cánh máy bay số hiệu 2152 của cùng hãng khi cả hai đang xếp hàng chờ cất cánh.

American Airlines xác nhận hai máy bay gặp sự cố đều thuộc dòng Boeing 737-800. Trong đó, chuyến bay 638 dự kiến đến sân bay quốc tế Dallas Fort Worth ở bang Texas, còn chuyến bay 2152 có điểm đến là sân bay quốc tế Chicago O’Hare ở bang Illinois.

Ngay sau vụ va chạm, cả hai máy bay quay trở lại khu vực đỗ để lực lượng cứu hỏa và cứu hộ thuộc Cơ quan Quản lý sân bay vùng đô thị Washington tiến hành kiểm tra. Không có người bị thương trong vụ việc.

Hai máy bay va quệt khi đang xếp hàng chờ cất cánh. (Ảnh: FOX News)

Theo CNN, phần đầu cánh của máy bay đã bị gãy rời khỏi một trong hai máy bay. “Chúng tôi thấy mảnh vỡ ở phía bên phải. Toàn bộ phần đầu cánh nằm ở đó” , một phi công thông báo với đài kiểm soát không lưu.

Sau khi nhân viên sân bay thu hồi phần đầu cánh bị gãy rời, cả hai máy bay mới có thể tiếp tục lăn bánh về vị trí đỗ. Trong tuyên bố gửi CNN, đại diện sân bay cho biết hai máy bay đã được lực lượng cứu hỏa và cứu hộ thuộc Cơ quan Quản lý sân bay vùng đô thị Washington kiểm tra.

Hãng hàng không American Airlines quyết định tạm ngừng khai thác hai máy bay để kiểm tra kỹ thuật, đồng thời bố trí máy bay thay thế nhằm đưa hành khách tiếp tục hành trình trong tối 27/11.

“Trong quá trình lăn bánh chuẩn bị cất cánh tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, một máy bay của American Airlines đã va chạm với một máy bay khác của hãng. Không có ai bị thương và cả hai máy bay đã quay trở lại vị trí đỗ, được tạm ngừng khai thác để đội ngũ kỹ thuật tiến hành kiểm tra” , American Airlines thông báo.

Hãng hàng không cũng gửi lời xin lỗi tới những hành khách bị ảnh hưởng, đồng thời khẳng định đang nỗ lực để đưa khách đến điểm đến sớm nhất có thể.

Giới chức sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington cho biết sự cố không làm gián đoạn hoạt động của các chuyến bay khác tại sân bay.

FAA đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ va chạm. Hiện giới chức Mỹ chưa công bố số lượng hành khách và thành viên phi hành đoàn có mặt trên hai máy bay tại thời điểm xảy ra sự cố, cũng như mức độ hư hỏng ở phần đầu cánh của hai chiếc Boeing 737-800.