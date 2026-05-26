Hài hước chuyện Quang Hải - Chu Thanh Huyền cứ đi ăn ở đâu, nhà hàng đó lại mất một thứ!

Mới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam được một phen xôn xao và bật cười trước lời "tự thú" đầy hài hước của Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Chuyện là, cứ mỗi lần cặp đôi trai tài gái sắc này dắt nhau đi ăn hàng, y như rằng nhà hàng đó sẽ bị "mất đồ". Tuy nhiên, thứ bị mất không phải là thứ gì quá giá trị, mà lại là một vật dụng vô cùng quen thuộc trên bàn ăn: Một chiếc đũa.

"Thủ phạm" lộ diện và lời thú tội thật thà

Hóa ra, "thủ phạm" đứng sau những vụ mất tích bí ẩn này không ai khác chính là cô nàng Chu Thanh Huyền. Nàng WAGs sở hữu mái tóc dài, dày và vô cùng mượt mà - niềm ao ước của biết bao cô gái. Thế nhưng, mái tóc vạn người mê này đôi khi lại gây ra chút bất tiện nhỏ mỗi khi cô nàng bước vào "vũ trụ ăn uống".

Chính Chu Thanh Huyền đã dở khóc dở cười tâm sự với người hâm mộ rằng, vì muốn có một tư thế ăn uống thoải mái, gọn gàng nhất có thể, cô thường có thói quen búi tóc lên cao. Và trong những lúc không có dây chun buộc tóc hay kẹp tóc, những chiếc đũa ăn của nhà hàng vô tình trở thành chiếc "trâm cài tóc" bất đắc dĩ. "Thường thì đến một nhà hàng nào thì nhà hàng đó sẽ mất một chiếc đũa với Huyền..." - bà xã Quang Hải hài hước chia sẻ.

Chu Thanh Huyền sở hữu mái tóc dài mượt mà đáng mơ ước

Cô nàng có thói quen dùng đũa búi tóc khi ăn uống

Thói quen độc lạ này của bà xã Quang Hải ngay lập tức nhận được sự tương tác nhiệt tình từ hội chị em tóc dài. Nhiều người để lại bình luận trêu đùa rằng, các nhà hàng từ nay nếu thấy vợ chồng Quang Hải ghé thăm chắc phải chuẩn bị sẵn... đũa lẻ để bù vào set. Số khác lại thích thú với sự sáng tạo và nét dễ thương, bình dị của nàng hotgirl Chu Thanh Huyền ngoài đời thực, khác xa với hình ảnh lộng lẫy khi đi dự các sự kiện kinh doanh.

Ngoài ra, Chu Thanh Huyền cũng gây chú ý với tuyên bố các nhà hàng sẽ không "book" được mình quảng cáo vì nàng WAG không nhận review đồ ăn bao giờ. Về phía Quang Hải, chàng cầu thủ mang áo số 19 đã quá quen thuộc với cảnh tượng cô vợ xinh đẹp của mình thản nhiên bước ra khỏi quán với một chiếc đũa... cắm trên đầu. Nụ cười vui vẻ của Hải "con" bên bà xã xinh đẹp đủ thấy hôn nhân của anh chàng đang hạnh phúc cỡ nào.

Chu Thanh Huyền cùng Quang Hải hẹn hò tại quán ăn