Hai hộp sầu riêng "thị phi" khiến hơn 12 nghìn cư dân mạng Việt tranh luận lúc này: Bạn đứng về "phe" con gái hay người mẹ?

Chỉ từ hai hộp sầu riêng, một câu chuyện gia đình tưởng như rất nhỏ lại bất ngờ trở thành chủ đề khiến hơn 12 nghìn cư dân mạng Việt quan tâm.

Mới đây, một cô gái 20 tuổi chia sẻ hình ảnh hai hộp sầu riêng trên mạng xã hội thu hút hơn 12 nghìn lượt thích và bình luận. Một bên là hộp được người mẹ chuẩn bị cho con trai 29 tuổi và một người bạn, với khoảng 7, 8 múi; bên còn lại là phần của cô con gái 20 tuổi cùng 8 người bạn chung phòng, nhưng chỉ có khoảng 5 múi.

"Đây là cách cha mẹ thiên vị mà không cần dùng lời", cô gái kết luận.

Bức ảnh gây chú ý

Mẹ thiên vị hay con quá nhạy cảm?

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số người cho rằng chỉ cần nhìn vào hai hộp sầu riêng cũng có thể thấy phần chia không thực sự đồng đều. Sự chênh lệch ấy vô tình gợi lại cảm giác bị đối xử khác biệt trong gia đình.

Tuy nhiên, cũng có người nhận xét cô gái có phần quá nhạy cảm khi dùng một phần sầu riêng để đánh giá tình cảm của mẹ. Mỗi người có khẩu phần khác nhau, cách sắp xếp thực phẩm cũng có thể tùy vào hoàn cảnh, nên chỉ từ một bức ảnh rất khó kết luận người mẹ thiên vị con trai. Đáp lại những ý kiến này, cô gái cho biết chuyện sầu riêng thực chất chỉ là "giọt nước tràn ly". Điều khiến cô tủi thân không nằm ở vài múi sầu riêng mà là cảm giác bị đối xử khác biệt đã xuất hiện từ nhiều năm trước.

Thực tế, trong phần bình luận, không ít người cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự về việc cha mẹ dành nhiều sự ưu ái hơn cho một người con. Có người từng được chứng kiến anh trai được cha mẹ đáp ứng những nhu cầu mà mình không được đáp ứng. Có người phải tự đi làm thêm, tự lo cho bản thân vì cảm thấy mình không thể trông chờ vào sự hỗ trợ giống như anh chị em trong nhà. Cũng có người kể rằng sự thiên vị kéo dài từ nhỏ khiến họ dần hình thành cảm giác ganh tị, xa cách với chính anh chị em của mình.

Điều đáng nói là sự thiên vị của cha mẹ đôi khi không bắt đầu từ những việc quá lớn. Có thể chỉ là một món quà luôn được ưu tiên cho một đứa trẻ, một lần bênh vực khi anh chị em xảy ra mâu thuẫn, sự khác biệt trong việc đầu tư cho chuyện học hành hay đơn giản là cách cha mẹ dành nhiều thời gian, sự quan tâm cho một người con hơn những người còn lại.

Những điều ấy lặp đi lặp lại có thể khiến đứa trẻ dần hình thành cảm giác mình là người đứng ngoài trong chính gia đình của mình. Khi cảm giác ấy tích tụ đủ lâu, một chuyện rất nhỏ cũng có thể trở thành điểm chạm khiến những tổn thương cũ ùa về.

Không phải mọi sự khác biệt trong cách cha mẹ đối xử với con cái đều là thiên vị. Mỗi đứa trẻ có độ tuổi, nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau, nên việc cha mẹ dành cho con này nhiều hơn con kia trong một thời điểm nhất định là điều khó tránh khỏi. Vấn đề nằm ở chỗ sự khác biệt ấy có trở thành một khuôn mẫu kéo dài, khiến một đứa trẻ thường xuyên cảm thấy mình kém quan trọng hơn hay không.

Bởi trẻ con không chỉ nhớ mình được nhận bao nhiêu tiền, bao nhiêu món quà hay bao nhiêu múi sầu riêng. Điều chúng nhớ lâu hơn thường là cảm giác mình có được cha mẹ nhìn thấy, lắng nghe và đối xử công bằng hay không.

Một hộp sầu riêng không quyết định tình cảm của một người mẹ. Nhưng cách cha mẹ đối xử với các con trong hàng trăm, hàng nghìn tình huống nhỏ mới tạo nên cảm nhận của mỗi đứa trẻ về vị trí của mình trong gia đình.