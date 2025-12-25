HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai học sinh lớp 8 tử vong khi câu cá

Thu Hiền |

Trong lúc câu cá ở khu vực hồ công viên, hai học sinh lớp 8 ở Nghệ An không may trượt chân rơi xuống hồ nước, dẫn đến đuối nước.

Tối 24/12, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến hai học sinh lớp 8 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy hai cháu Đ.V.T và T.V.H (cùng sinh năm 2011, là học sinh lớp 8, Trường THCS Kỳ Tân) trở về nhà như thường lệ nên đã tổ chức tìm kiếm.

Hai học sinh lớp 8 tử vong do đuối nước khi câu cá ở Nghệ An - Ảnh 1.

Hai học sinh đuối nước được vớt lên bờ.

Trong quá trình tìm kiếm, người dân và gia đình phát hiện hai cháu nằm dưới hồ nước công viên tại khu vực trung tâm xã Tân Kỳ. Ngay sau đó, sự việc được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức trục vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả hai cháu đã tử vong.

Theo xác minh ban đầu, trước đó hai học sinh rủ nhau ra khu vực hồ công viên để vui chơi và câu cá. Trong lúc câu cá, do bất cẩn, cả hai không may trượt chân rơi xuống hồ nước, dẫn đến đuối nước.

Hai học sinh lớp 8 tử vong do đuối nước khi câu cá ở Nghệ An - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự. Đồng thời, UBND xã Tân Kỳ cho biết sẽ tiến hành rà soát lại khu vực hồ công viên, xem xét bổ sung biển cảnh báo, rào chắn và các biện pháp đảm bảo an toàn nhằm phòng ngừa những tai nạn đuối nước tương tự, đặc biệt trong dịp cuối năm.

Miền Bắc rét đỉnh điểm!
Tags

đuối nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại