Hai chị em nghỉ hưu cùng thời điểm: Một người đi làm lại, một người nghỉ hẳn - 10 năm sau, tài chính và hạnh phúc rẽ hai hướng

Gia đình tôi có ba anh chị em. Tôi là con út, nhỏ hơn chị thứ hai gần mười tuổi. Trong ký ức của tôi, hai chị lớn lớn lên trong cùng một bối cảnh, cùng đi làm từ rất sớm và gần như nghỉ hưu cùng thời điểm. Nhưng mười năm sau, khi nhìn lại cuộc sống của họ, tôi nhận ra một điều rõ ràng: nghỉ hưu không phải là điểm kết thúc, mà là lúc cách mỗi người quản lý tiền bạc và cuộc sống bắt đầu tạo ra khoảng cách rất lớn.

Cùng xuất phát điểm, nhưng chọn hai con đường khác nhau

Những năm 1980, bố tôi làm việc trong một nhà máy quốc doanh. Khi đó, chỉ cần tốt nghiệp trung học, con cái có thể theo chân cha mẹ vào làm. Hai chị tôi đều vào nhà máy, trở thành công nhân bình thường.

Chị cả tính cách ổn định. Chị kết hôn với một đồng nghiệp trong nhà máy, sống khá giản dị và ít thay đổi. Chị thứ hai thì khác: năng động hơn, giao tiếp rộng hơn, và sau khi kết hôn với một bác sĩ ở bệnh viện huyện, chị chuyển sang làm việc tại bệnh viện.

Những năm 1990, khi làn sóng cải cách khiến nhiều nhà máy phá sản, vợ chồng chị cả cùng mất việc. Nhưng đây cũng là bước ngoặt tài chính đầu tiên của họ. Anh rể đi học lái xe rồi chạy taxi, sau đó chuyển sang lái xe riêng. Chị cả đi học kế toán buổi tối, thi chứng chỉ và tìm được việc tại một công ty tư nhân.

Trong khi đó, chị thứ hai sau khi sinh con thì nghỉ việc ở nhà nhiều năm. Gia đình chồng khá giả nên chị gần như không phải lo tài chính.

Lúc ấy, nếu hỏi ai "sướng" hơn, nhiều người sẽ chọn chị thứ hai.

Khi nghỉ hưu: Một người nghỉ hẳn, một người tiếp tục đi làm

Chị cả nghỉ hưu hơn 10 năm trước. Lương hưu khoảng hơn 2.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương hơn 7 triệu đồng hiện nay). Chồng chị vẫn có thu nhập ổn định, nên về lý thuyết, chị hoàn toàn có thể nghỉ ngơi.

Nhưng chị không làm vậy. Chị nói với tôi: "Không phải lúc nào mình cũng khỏe. Nếu còn làm được, chị vẫn muốn có thêm khoản thu nhập riêng."

Chị đi làm kế toán bán thời gian gần 8 năm sau nghỉ hưu. Thu nhập không cao, nhưng đều đặn. Quan trọng hơn, chị có cảm giác chủ động tài chính và không phụ thuộc.

Ngược lại, chị thứ hai nghỉ hưu sớm với lương hưu hơn 1.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 3,5 triệu đồng). Chồng chị có thu nhập cao nên chị gần như không đi làm lại. Những năm đầu, cuộc sống của chị rất "nhàn": du lịch, tụ tập, mua sắm, chơi mạt chược.

Thoạt nhìn, đó là giấc mơ của nhiều người nghỉ hưu.

10 năm sau: Sự khác biệt bắt đầu rõ rệt

Hiện tại, khi đã ngoài 60, cuộc sống của hai chị tôi gần như đi theo hai hướng khác nhau.

Chị cả:

- Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch.

- Tài chính ổn định, không phụ thuộc con cái.

- Quan hệ vợ chồng gắn bó vì cùng chia sẻ kế hoạch nghỉ hưu.

- Sức khỏe tốt nhờ nhịp sống đều đặn.

Chị thứ hai:

- Sức khỏe giảm rõ rệt do lối sống ít vận động nhiều năm.

- Quan hệ vợ chồng căng thẳng vì phụ thuộc tài chính.

- Con cái cũng xa cách hơn vì không còn vai trò hỗ trợ rõ ràng.

- Áp lực tâm lý tăng lên khi tuổi già đến gần.

Sự khác biệt không nằm ở mức thu nhập ban đầu - mà nằm ở cách họ quản lý giai đoạn sau nghỉ hưu.

Bài học tài chính rút ra: Nghỉ hưu không đồng nghĩa với "ngừng kiếm tiền"

Quan sát câu chuyện của hai chị, tôi nhận ra vài điều rất đáng suy nghĩ:

1. Thu nhập sau nghỉ hưu quyết định mức tự do tài chính Người có thêm dòng tiền riêng luôn chủ động hơn trong chi tiêu và tâm lý.

2. Làm việc sau nghỉ hưu không chỉ vì tiền Nó giúp duy trì nhịp sống, sức khỏe và các mối quan hệ xã hội.

3. Phụ thuộc tài chính dễ dẫn đến mâu thuẫn gia đình Ngay cả khi người kia không nói ra, áp lực vẫn tích tụ theo thời gian.

4. Nghỉ hưu dài hạn cần kế hoạch rõ ràng Không có kế hoạch, những năm đầu "nhàn hạ" rất dễ biến thành áp lực sau đó.

Vậy nên nghỉ hẳn hay tiếp tục làm việc?

Câu trả lời không giống nhau với tất cả mọi người. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ tài chính, một mô hình phổ biến và an toàn hơn là:

- Có lương hưu đủ chi phí cơ bản

- Có thu nhập phụ nhẹ nhàng (bán thời gian, tư vấn, kế toán, bán hàng nhỏ…)

- Có quỹ dự phòng ít nhất 2–3 năm chi tiêu

Đó cũng là cách nhiều người trung niên hiện nay đang chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mười năm nhìn lại, tôi không còn thấy chị thứ hai "sướng" hơn chị cả như ngày trước. Ngược lại, tôi nhận ra một điều rất thực tế: nghỉ hưu không phải là phần thưởng cho những năm đã qua, mà là một giai đoạn tài chính hoàn toàn mới.

Và đôi khi, điều tạo nên sự khác biệt lớn nhất không phải là bạn có bao nhiêu tiền – mà là bạn còn giữ được khả năng kiếm tiền và chủ động với cuộc sống của mình đến đâu.