Ông Đào Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè xác nhận vụ việc trên và cho biết, trước đó, khoảng 18h ngày 3/6, Sở Y tế tỉnh Lai Châu nhận được báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Mường Tè về vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng, xảy ra tại lán nương của người dân ở bản Phìn Khò, xã Bum Tở, huyện Mường Tè.

Ảnh minh họa

Theo lời kể của bà Ly Phì Xó, bản Phìn Khò, chiều tối 31/5, các cháu của bà đi hái nấm trên nương mang cho bà để chế biến làm thức ăn. Đến khoảng 19h cùng ngày, 7 bà cháu ăn cơm, thức ăn gồm canh rau bí nấu lẫn nấm và cơm trắng. Sau vài giờ dùng bữa, hai cháu Phùng L. D. (9 tuổi) và Phùng M. D. (11 tuổi) kêu đau đầu, chóng mặt, đau bụng nhiều, buồn nôn và nôn.

Các cháu còn lại đều có dấu hiệu đau bụng ít và buồn nôn, với cùng biểu hiện nôn ra thức ăn kèm lẫn máu. Đến khoảng 0 giờ ngày 1/6, cháu Phùng L. D. tử vong tại lán nương và khoảng 9h ngày 3/6, cháu Phùng M. D. cũng tử vong. Khi hai cháu tử vong, bà Ly Phì Xó không báo chính quyền địa phương mà tự tay chôn cất tại nương.

Đến trưa 3/6, Công an xã Bum Tở nhận được thông tin đã tổ chức đưa 4 cháu bé còn lại cùng bà Ly Phì Xó xuống Trung tâm Y tế huyện Mường Tè khám, cấp cứu và được chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm độc. Hiện sức khỏe của cả 5 bà cháu đã ổn định, đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và Chống độc - phẫu thuật - gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế huyện Mường Tè. Mẫu thức ăn nghi gây ngộ độc đã được gửi về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân.

Trước diễn biến vụ việc, Sở Y tế tỉnh Lai Châu chỉ đạo các đơn vị chức năng và hệ thống y tế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin của huyện, xã và tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, bản về cách phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Đồng thời khuyến cáo người dân không dùng các loại rau, măng, nấm rừng chứa độc tố tự nhiên và các loại côn trùng có độc... làm thực phẩm.