Hai cha con ở Hà Tĩnh thương vong sau tiếng nổ lớn từ bếp ăn

Hoài Nam |

Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bếp ăn, người dân chạy đến kiếm tra và phát hiện một trong hai nạn nhân tử vong.

Tối 2/2, lãnh đạo xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi nổ bình gas khiến hai cha con thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa 2/2 người dân thôn 4, xã Cẩm Trung nghe tiếng nổ lớn phát ra tại nhà bếp của gia đình anh T.V.T. (SN 1982 xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh).

Người dân địa phương chạy đến kiểm tra thì phát hiện bên trong gian bếp bị xáo trộn, nền nhà có vết máu.

Vụ việc khiến anh T. tử vong. Còn con trai anh T (SN 2007) bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cẩm Trung phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện KSND khu vực 1 tiến hành xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Theo lãnh đạo địa phương, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc nghi do nổ bình gas.

Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, không khám nghiệm hiện trường, đồng thời xin được mai táng theo phong tục của địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

