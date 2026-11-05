Hai cán bộ CSGT Sơn La bị đối tượng nhiễm HIV cắn khi khống chế bắt ma túy

Trong quá trình truy bắt hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên Tỉnh lộ 108, hai cán bộ CSGT Công an tỉnh Sơn La đã bị các đối tượng cắn vào cánh tay. Qua xác minh, cả hai đối tượng đều nhiễm HIV.

Hai cán bộ CSGT Sơn La khống chế hai đối tượng nhiễm HIV.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 11h20 ngày 15/10, tại Km 67+100m, thuộc bản Nà Hát, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La, Tổ công tác phát hiện Quàng Văn Trường (SN 1986) và Lù Văn Trường (SN 1990), cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp test nhanh qua nước tiểu, cả hai bất ngờ bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ các đối tượng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận số ma túy trên do cả hai góp tiền mua về sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong tang vật theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình khống chế các đối tượng, Đại úy Trương Thanh Bình và Thượng úy Lò Quốc Đạt, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh bị các đối tượng cắn vào cánh tay.

Qua xác minh, cả hai đối tượng đều nhiễm HIV.

Ngay sau đó, lãnh đạo phụ trách Tổ CSGT Thuận Châu và chỉ huy đội đã đưa hai cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để khám, điều trị.

Cán bộ CSGT bị đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay.

Dù phải đối mặt với nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên quyết truy bắt, không để các đối tượng bỏ trốn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và quyết tâm trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.