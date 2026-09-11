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Hai binh sĩ thiệt mạng trong vụ nổ đạn pháo xe tăng do Trung Quốc sản xuất

Bạch Dương
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Xe tăng Type 59D do Trung Quốc sản xuất trong Quân đội Bangladesh đã gặp phải sự cố nghiêm trọng.

Binh sĩ thiệt mạng trong vụ nổ đạn pháo xe tăng Trung Quốc tại Bangladesh - Ảnh 1.

1 thành viên kíp chiến đấu xe tăng Type 59D đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng do một quả đạn pháo phát nổ ngoài ý muốn trong cuộc tập trận chiến thuật thường lệ của Quân đội Bangladesh.

Theo ghi nhận, sự cố thương tâm đã xảy ra tại một trong những trường bắn của quân đội nước này trong quá trình huấn luyện.

Báo cáo sơ bộ cho hay, quả đạn pháo đã phát nổ ngay bên trong khoang chiến đấu của xe tăng trong quá trình nạp hoặc bắn, dẫn đến cái chết ngay lập tức của 2 binh sĩ bên trong và làm bị thương 1 thành viên khác trong kíp lái.

Người lính bị thương đã được máy bay khẩn cấp sơ tán khỏi thao trường và đưa đến bệnh viện quân sự gần nhất, nơi các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống anh ta.

Đạn pháo phát nổ ngay trong xe tăng Type 59D do Trung Quốc sản xuất.

Thông số kỹ thuật của các xe tăng chiến đấu chủ lực được Quân đội Bangladesh sử dụng, chủ yếu là các mẫu Type 59 và Type 69 hiện đại hóa do Trung Quốc sản xuất, cũng như MBT-2000 hiện đại, đòi hỏi quy trình bảo dưỡng nghiêm ngặt đối với hệ thống pháo.

Một vụ nổ tự phát của đạn trong không gian chật hẹp của tháp pháo gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cấu trúc và hầu như không cho kíp lái cơ hội sống sót do áp suất quá cao và sự bốc cháy tức thì của khí thuốc.

Các quan chức từ Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Bangladesh đã thành lập một ủy ban kỹ thuật đặc biệt để điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ việc.

Điều tra viên sẽ xác định xem thảm kịch này là do sử dụng đạn pháo bị lỗi, cơ cấu khóa nòng bị mòn, hay do lỗi thường quy của người vận hành.

Theo Avia-pro
Tags

Type 59D

xe tăng

quân đội Bangladesh

Đạn pháo

Bangladesh

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