Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/9. (Ảnh: Rybar)

Ngày 5/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng biên giới Kursk , Tập đoàn quân Sever của Nga được Không quân Lục quân và pháo binh hỗ trợ đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) theo hướng Matveyevka, Olgovka, Malaya Loknya và Cherkasskoye Porechnoye.

Các nỗ lực của AFU nhằm phát động các cuộc tấn công theo hướng Borki, Kamyshevka và Maryevka đã bị chặn.

Tổn thất của AFU gồm 40 binh sĩ thương vong, 1 xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, 3 xe chiến đấu bộ binh và 5 xe cơ giới.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trong các khu vực lâm nghiệp để xác định vị trí và tiêu diệt các nhóm phá hoại AFU đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga.

Các lực lượng Nga đã gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 61, lữ đoàn tấn công đường không 80 và 82, Lữ đoàn tấn công 92, Lữ đoàn Jaeger 152, Lữ đoàn an ninh và dịch vụ 1004.

Cuộc tấn công trên diễn ra gần Apanasovka, Borki, Vishnyovka, Viktorovka, Gordeyevka, Guevo, Ivashkovsky, Kositsa, Lyubimovka, Martynovka, Malaya Loknya, Novoivanovka, Novoya Sorochina, Orlovka, Obukhovka, Snagost và Yuzhny.

Lực lượng tên lửa và hàng không chiến thuật tác chiến Nga không kích khu vực Sumy, nhắm vào các khu vực tập trung lực lượng dự bị và trang thiết bị quân sự của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 115, lữ đoàn tấn công đường không 80, 82, 95, Lữ đoàn tấn công 92 của AFU, lữ đoàn vệ binh quốc gia 1 và 17, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103, 106 và 129.

Cuộc tấn công trên diễn ra gần Belopolye, Boyaro Lezhachi, Vorozhba, Gritsenkovo, Glukhov, Glybnoye, Kruzhok, Linovo, Mirpolye, Orlovka, Obody, Pisarevka, Sumy, Starye Virki, Yunakovka và Yampol.

Trong vòng 24 giờ qua, AFU mất tới 370 quân và 17 xe bọc thép, bao 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chở quân bọc thép, 13 xe chiến đấu bọc thép cũng như 2 khẩu pháo, 2 bệ phóng của hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) M270 do Mỹ sản xuất, 1 trạm tác chiến điện tử và 12 xe cơ giới.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/9, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Volchansk và Liptsy , các đơn vị từ Lực lượng Sever của Nga gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn tấn công số 92 của AFU, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 gần Malye Prokhody, Liptsy và Volchanskiye Khutora (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 125 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo D-20 152 mm và 1 kho đạn dược dã chiến.

Ở hướng Kupyansk , Tập đoàn quân Zapad của Nga cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 43, 44, 66, 115, Lữ đoàn tấn công số 3 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 110, 117 và Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov số 12.

Các cuộc tấn công trên diễn ra gần Kovsharovka, Petropavlovka, Glushkovka, Kruglyakovka (khu vực Kharkov), Novoyegorovka, Makeyevka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky.

2 cuộc phản công do các phân đội tấn công của Lữ đoàn cơ giới 14 và 116 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: hơn 500 quân, 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 7 xe cơ giới, 1 pháo lựu M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo lựu Msta-B 152 mm, 1 pháo lựu D-20 152 mm, 2 pháo lựu D-30 122 mm, pháo lựu L-119 105 mm do Anh sản xuất và pháo lựu M101 do Mỹ sản xuất.

Một trạm tác chiến điện tử Anklav-N, một radar chống pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất và 5 kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk , Tập đoàn quân Yug của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU và gây tổn thất cho các đội hình của lữ đoàn cơ giới 30, 54, 93, lữ đoàn bộ binh 143, 144, Lữ đoàn cơ động đường không 46, lữ đoàn tấn công 10, 80 của AFU, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 114 và 116.

Các cuộc tấn công trên diễn ra gần gần Verkhnekamenskoye, Pereyezdnoye, Chasov Yar, Stupochki, Predtechino, Maksimiyanovka và Katerinovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 745 quân, 3 xe bán tải, 2 pháo D-20 152 mm, 2 pháo D-30 122 mm, 3 pháo L-119 105 mm do Anh sản xuất, 2 trạm tác chiến điện tử và 3 kho đạn dược dã chiến.

Ở hướng Avdeevka , Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã kiểm soát Zavetnoye (DPR).

Tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới số 23, 24, 47, 100 của AFU, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 59, Lữ đoàn Bộ binh số 142 và Lữ đoàn Nhảy dù số 25 gần Dzerzhinsk, Krasnoarmeysk, Shcherbinovka, Grodovka, Zhuravka, Mikhailovka, Selidovo và Memrik (DPR).

8 cuộc phản công do Lữ đoàn cơ giới số 53, 150, Lữ đoàn Jaeger số 71, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 95 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 14, 15 và Lữ đoàn Lyut của Cảnh sát Quốc gia Ukraine phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU trong ngày ở hướng trên là: 530 quân, 2 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành CAESAR 155 mm do Pháp sản xuất, 1 pháo lựu Msta-B 152 mm, 2 pháo lựu D-20 152 mm, 3 pháo lựu D-30 122 mm và 1 pháo chống tăng Rapira 100 mm.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 5/9, hướng nam Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk , Tập đoàn quân Vostok của Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn.

Họ gây ra tổn thất cho các đội hình của AFU là Lữ đoàn cơ giới 61, 72, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 128 gần Vodyanoye, Dobrovolye, Ugledar, Novoukrainka và Velikaya Novosyolka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 110 quân, 1 xe tăng, 7 xe cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất.

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới số 31, Lữ đoàn Tấn công Núi số 128 của AFU và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 123 gần Orekhov (khu vực Zaporozhye), Dneprovskoye (khu vực Kherson) và Kherson.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 75 quân, 4 xe cơ giới và 1 khẩu pháo D-20 152 mm.

Các lực lượng Nga đã xóa sổ một nhà máy đạn dược, 1 kho thuyền mặt nước không người lái, 1 điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài, cũng như tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 136 khu vực.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 3 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS do Mỹ sản xuất, 5 quả bom dẫn đường trên không Hammer do Pháp sản xuất, 1 quả đạn pháo phản lực Olkha và 27 UAV.

Các đơn vị của Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 11 thuyền không người lái của AFU.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 4/9, phía Nga mất thêm: 1.200 quân, 6 xe tăng, 21 xe chiến đấu bọc thép, 31 hệ thống pháo, 42 UAV, 7 tên lửa hành trình, 37 phương tiện chở nhiên liệu và 10 phương tiện đặc biệt.