Chiều 8/4, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin vụ 2 bé gái mất tích khi cùng mẹ đi bán kẹo mưu sinh ở khu vực đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1.

Hai bé bị mất tích là Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thuỳ Linh (3 tuổi).

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Vi. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, khoảng 20h30 ngày 3/4, có một phụ nữ đã lợi dụng lúc 2 bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ đi theo, qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8. Sau đó, đối tượng này đặt xe taxi công nghệ đưa 2 bé về chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Khẩn trương truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, quê Tiền Giang) đang giữ 2 bé tại một căn hộ ở tầng 10 trong chung cư Saigon Pearl. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu thành công 2 bé an toàn, khỏe mạnh.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú quận 7) cho biết, khoảng 14h ngày 3/4, chị Chi cùng 4 bé gái (đều là con của chị Chi) từ nhà trọ ở quận 7 ra đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, quận 1) bán kẹo kiếm tiền mưu sinh.

Bé My (bên trái) và bé Linh.

Bé My và bé Linh bán kẹo ở khu vực trước Nhà hát TPHCM, còn chị Chi và bé gái 10 tuổi cùng bé gái 8 tuổi bán ở khu vực đối diện bên đường.

Đến khoảng 20h, chị Chi thấy bé 3 tuổi buồn ngủ nên nói bé My trông chừng em để chị đi trả tiền cách chỗ bán khoảng 100m rồi về nhà. Khoảng 30 phút sau, chị Chi quay lại thì không thấy bé My và bé Linh nên hốt hoảng đi tìm.

Theo chị Chi, chị hỏi nhân viên bảo vệ gần đó thì người này nói thấy 2 bé nói chuyện với một người và sau đó đi bộ về hướng phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Lúc đó, tôi nghĩ công an đưa 2 bé lên phường nên nhờ người lên hỏi nhưng không có” - chị Chi nói và cho biết chị sợ con ham chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nên có ra tìm đến khuya nhưng không có kết quả.

Chị Chi cho biết, chị là mẹ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn nên cùng các con bán kẹo tại khu vực trên và đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc trên.

Theo chị Chi, bé My rất nhút nhát và không dám theo người lạ. Ngay trong đêm, chị Chi đã trình báo và trong các ngày 5, 6/4, cơ quan công an đã tiến hành trích xuất dữ liệu camera ở đường Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn Huệ để hỗ trợ tìm kiếm.

Cơ quan công an đang làm rõ động cơ bắt 2 bé gái của đối tượng Vi để xử lý theo quy định.