Hai bé gái bị lừa bán vì tin lời dụ dỗ 'việc nhẹ lương cao'

Trước đó vào ngày 13/9, thông tin từ gia đình và người dân trình báo tại xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) có 2 bé gái 12 và 13 tuổi bị một đối tượng xấu dụ dỗ lên xe ô tô sau đó chở đi đâu không rõ địa chỉ.

Lương Thị Phuâm được đưa về trụ sở công an để phối hợp điều tra làm rõ.

Nhận tin báo, Công an các huyện dọc tuyến quốc lộ 7 cùng phối hợp đơn vị Công an tỉnh và lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra xác minh. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng Công an đã giải cứu thành công 2 bé gái đang bị một đối tượng đưa đến khu vực bãi biển Diễn Hải (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).



Qua đấu tranh, công an xác định 2 bé gái này bị đối tượng Lương Thị Phuâm (tên gọi khác là Lương Thị E, SN 2005, trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) rủ rê, lôi kéo đi làm “ Việc nhẹ lương cao ”.

Sau khi giải cứu thành công 2 bé gái, cơ quan công an đã động viên, trấn an tinh thần rồi bàn giao 2 cháu bé về cho gia đình, người thân chăm sóc.



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.