Hai anh trai vui vẻ xây nhà ở cạnh nhau nhưng ngày nào cũng đau đầu vì 2 cô vợ “kèn cựa” từng lá rau con cá

Kể ra ở quê cũng có lắm cái sướng thật mọi người ạ. Không khí trong lành, đất đai rộng rãi, đồ ăn sạch rẻ, đường sá thoáng mát, làng xóm yên bình chẳng bon chen ồn ào như phố thị. Tốt nghiệp đại học xong tôi cũng không muốn ở lại thành phố, mang bằng về ở với bố mẹ và tự xin việc ở quê.

Bố mẹ tôi đẻ được 3 người con. Trên tôi là 2 ông anh sinh đôi, anh cả tên Tình, còn anh thứ hai tên Tứ. Hồi xưa mọi người hay trêu tôi là “con vịt giời” bị sinh nhỡ, nhưng mẹ bảo tôi rằng bố mẹ thích con gái nên mới đẻ thêm, chứ 2 ông anh tôi nghịch phá quá nên bố mẹ chỉ muốn “quăng ra đường” (!)

Tôi kém các anh 5 tuổi và được cưng chiều nhất nhà. Lúc nào các anh cũng coi tôi như công chúa nhỏ, có mỗi cô em gái nên cái gì cũng cho hết. Các bạn sinh viên khác thì thiếu thốn vất vả, tôi thì được bố mẹ anh trai cho tiền theo tuần. Mỗi lần 2 anh có lương thì tôi còn được cho nhiều tiền nữa, tiêu mãi chẳng hết.

2 anh lần lượt cưới vợ sinh con khiến căn nhà cũ của gia đình tôi trở nên chật chội. Bố mẹ tôi quyết định cho 2 anh ra ở riêng, chia nhau mảnh đất vườn rộng mấy trăm mét do ông bà để lại. Sau khi họp gia đình xong thì thống nhất chia miếng đất kia làm 2 mảnh bằng nhau cho 2 anh thừa kế, còn tôi thì được hưởng cái nhà cũ sau khi bố mẹ qua đời.

2 anh trai không phản đối gì nhưng tôi để ý thấy 2 bà chị dâu có vẻ không vui lắm. Rõ là miếng đất các chị được “nhận ké” từ bố mẹ tôi có diện tích rất to rồi, cái nhà cũ tôi đang ở thì gom cả đất vườn vào cũng chỉ có hơn 60 mét vuông thôi. Ấy thế mà các chị lườm nguýt tôi như muốn nuốt luôn cả cái nhà này vậy.

Sau khi làm thủ tục đất đai xong xuôi thì 2 anh trai bắt tay vào xây nhà mới. Được cái mấy ông anh tôi hồi bé hay đánh nhau nhưng lớn lên lại rất thương nhau, thế là 2 anh quyết định xây nhà đôi cho nó tình cảm. Vẫn có tường bao ngăn cách rõ giới hạn đất của mỗi bên, nhưng bản vẽ nhà thì giống hệt nhau và có cả một lối đi thông giữa 2 nhà.

Được bố mẹ cho đất rồi nên 2 ông anh tôi tự đi vay tiền xây tổ ấm. May ở quê chi phí nhân công với vật liệu rẻ, lại làm đồng thời 2 nhà một lúc nên tiết kiệm được kha khá. Sau 3 tháng thì 2 căn nhà “sinh đôi” 3 tầng mọc lên cạnh nhau, nổi bật đến nỗi cả làng đi qua đều trầm trồ.

Tiệc tân gia của 2 anh tôi được tổ chức chung một ngày. Làng xóm kéo tới chúc mừng đông nghịt, ăn uống tưng bừng thâu đêm suốt sáng. Ai cũng khen nhà cửa xây đẹp đẽ, giống hệt nhau từ gạch lát đến cái cột lan can. Mục đích của các anh tôi khi xây nhà “sinh đôi” cũng là để người ngoài bớt đàm tiếu, chứ xây khác nhau một tí có khi người ta lại so sánh linh tinh rách việc.

Tuy nhiên tính toán đến mấy thì 2 ông anh tôi cũng không ngờ được rằng việc xây nhà đối xứng với nhau lại gây ra rắc rối không tưởng. Người ngoài không ghen tị bàn tán thì thôi, những chuyện thị phi gần đây lại do 2 bà chị dâu "kèn cựa" nhau mới khổ!

Số là cái cửa sổ bếp nhà anh Tứ với anh Tình đối diện nhau, chỉ cách nhau có mỗi cái bờ rào, nên mâm cơm 2 nhà có gì là đều nhìn thấy hết. Vừa ở nhà mới được 1 tháng mà 2 bà chị dâu quý hóa của tôi đã cãi nhau 5 lần 7 lượt. Hôm thì vợ anh Tứ khơi mào, hôm thì vợ anh Tình mỉa mai gây sự trước. Tất cả là vì 2 chị có tật săm soi đời sống riêng của nhau, không thích nhà kia ăn ngon hơn nhà mình!

Thấy vợ anh Tình mua con cá to về hấp ăn thì vợ anh Tứ lên giọng nói to rằng: "Anh em ở cạnh nhau mà mẩu xương cá cũng không thấy mời" . Rồi nhà anh Tứ mua bê thui, vịt chao về ăn tối, vợ anh Tình lại vắt lời sang kêu "người ăn không hết người lần chẳng ra". Kiểu cứ thấy bên cạnh ăn ngon hơn đầy đặn hơn là 2 bà chị dâu lập tức khó ở, than cơm canh nhà mình đạm bạc còn anh em ruột thì cao lương mỹ vị đầy bàn.

Nói thật thì tôi thấy trò hơn thua nhau này chẳng có gì hay ho cả, nếu không muốn nói là ấu trĩ. Cãi nhau ở nhà chưa đủ, 2 bà chị dâu còn kéo sang đấu tố ầm ĩ với bố mẹ tôi, người này nói xấu người kia thậm tệ. Khổ mỗi 2 ông anh sinh đôi của tôi bị kẹp ở giữa, bênh vợ không được mà bênh anh chị cũng không xong. Chẳng ai dám đứng ra phân xử cho vợ anh Tình anh Tứ vì lý do họ kèn cựa nhau cũng "củ chuối" quá. Ở cái nhà giống hệt nhau rồi mà mâm cơm cũng không thích hơn kém nhau, đau đầu thật sự!

Tôi bảo các anh hay thôi bịt luôn cái cửa sổ bếp vào, hoặc xây cao cái hàng rào lên cho các chị dâu đỡ nhìn mặt nhau sinh ngứa mắt. Đèn nhà ai nhà nấy rạng, cơm nhà ai tự nhà nấy ăn, đỡ phải dòm ngó đôi bên xong rồi sinh sự. 2 anh thậm thụt dặn nhau từ giờ phải giữ kín chuyện kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, kẻo 2 cô vợ ngoa ngoắt biết được lại đem ra so bì lẫn nhau. Bố mẹ tôi thở dài mệt mỏi, kêu biết vậy chia đất làm 3, để tôi xen vào giữa là êm ấm!