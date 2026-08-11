Hai anh em ruột lần lượt tử nạn trên biển cách nhau hơn 1 tháng

Chỉ hơn 1 tháng sau khi em trai tử vong do rơi xuống biển, anh Đ.V.T. ở Lâm Đồng tiếp tục gặp nạn trong lúc đánh bắt hải sản và không qua khỏi.

Ngày 11/8, lực lượng chức năng phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan đưa thi thể anh Đ.V.T. (SN 1988, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) vào bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể anh T. được tìm thấy vào chiều 10/8 sau 5 ngày mất tích. Ảnh : CTV.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/8, anh T. đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Mũi Điện thì bất ngờ rơi xuống biển, mất tích.

Phát hiện vụ việc, các ngư dân trên những tàu cá hoạt động gần khu vực nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến chiều 10/8, thi thể anh T. được lực lượng chức năng phối hợp ngư dân tìm thấy trên biển và đưa vào bờ.

Đau lòng hơn, trước đó hơn 1 tháng, em ruột của anh T. là Đ.Q.C. (SN 2007) cũng tử vong trong một vụ tai nạn trên biển.

Cụ thể, ngày 27/6, trong lúc ra khơi đánh bắt hải sản, anh C. không may trượt chân rơi xuống biển và tử vong.

Hai anh em lần lượt gặp nạn trên biển chỉ trong thời gian hơn một tháng, để lại nỗi đau lớn cho gia đình.