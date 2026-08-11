HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai anh em ruột lần lượt tử nạn trên biển cách nhau hơn 1 tháng

Thái Lâm
|

Chỉ hơn 1 tháng sau khi em trai tử vong do rơi xuống biển, anh Đ.V.T. ở Lâm Đồng tiếp tục gặp nạn trong lúc đánh bắt hải sản và không qua khỏi.

Ngày 11/8, lực lượng chức năng phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan đưa thi thể anh Đ.V.T. (SN 1988, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) vào bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thi thể anh T. được tìm thấy vào chiều 10/8 sau 5 ngày mất tích. Ảnh : CTV.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/8, anh T. đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Mũi Điện thì bất ngờ rơi xuống biển, mất tích.

Phát hiện vụ việc, các ngư dân trên những tàu cá hoạt động gần khu vực nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến chiều 10/8, thi thể anh T. được lực lượng chức năng phối hợp ngư dân tìm thấy trên biển và đưa vào bờ.

Đau lòng hơn, trước đó hơn 1 tháng, em ruột của anh T. là Đ.Q.C. (SN 2007) cũng tử vong trong một vụ tai nạn trên biển.

Cụ thể, ngày 27/6, trong lúc ra khơi đánh bắt hải sản, anh C. không may trượt chân rơi xuống biển và tử vong.

Hai anh em lần lượt gặp nạn trên biển chỉ trong thời gian hơn một tháng, để lại nỗi đau lớn cho gia đình.

Bé gái 14 tuổi để lại thư rồi mất tích, hàng chục người ra sông tìm kiếm: Camera hé lộ điểm đến bất ngờ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

Cận cảnh khám xét công ty Biên Ly và hộ kinh doanh Quân Lan

00:56
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại