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Hai án tử hình, hai án tù chung thân cho đường dây ma túy “khủng”

Tân Châu
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Đường dây ma túy liên tỉnh khép lại với hai án tử hình, hai chung thân và nhiều mức án nghiêm khắc khác.

Chiều 24/7, sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô lớn hoạt động tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Hai án tử hình cho đường dây ma túy quy mô lớn tại TPHCM - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 24/7.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Chí Việt (SN 1988, thường trú tỉnh Cà Mau) và Đoàn Chí Hải (SN 2000, quê Cà Mau) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng về tội danh này, hai bị cáo Nguyễn Văn Quốc (SN 1987, ngụ TPHCM) và Nguyễn Hồ Đức Lưu (SN 1994, thường trú tỉnh Quảng Ngãi) bị tuyên tù chung thân.

Đối với 11 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 2 năm đến 20 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tùy theo tính chất, mức độ tham gia trong vụ án.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, góp phần làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn, xâm phạm nghiêm trọng chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy. Đối với hai bị cáo giữ vai trò cầm đầu, thực hiện hành vi với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cần áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình, nhằm loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội và răn đe, phòng ngừa chung.

Hai án tử hình cho đường dây ma túy quy mô lớn tại TPHCM - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Chí Việt là đầu mối được một đối tượng chưa rõ lai lịch thuê tổ chức cất giấu, phân phối ma túy. Để che giấu hoạt động phạm tội, Việt thuê nhà tại huyện Bình Chánh (nay thuộc TPHCM), thuê Đoàn Chí Hải phụ giúp giao nhận ma túy và sử dụng các giỏ quà Tết để ngụy trang, vận chuyển chất cấm đến các đầu mối tiêu thụ.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 1/2024, các bị cáo đã nhiều lần giao dịch số lượng lớn ma túy như Methamphetamine, Ketamine, MDMA cho nhiều đối tượng tại TPHCM và khu vực lân cận.

Khi bắt quả tang Việt và Hải, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1 kg Ketamine cùng một khẩu súng và nhiều viên đạn; khám xét nơi ở tiếp tục phát hiện hàng chục kilogram ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia, đóng gói ma túy.

Cáo trạng xác định Nguyễn Chí Việt và Đoàn Chí Hải phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 25,7 kg ma túy các loại, gồm Methamphetamine, Ketamine và MDMA, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

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Tags

ma túy

TAND TPHCM

huyện Bình Chánh

trái phép chất ma túy

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