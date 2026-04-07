"Hackathon" 24.000 USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Ngày 6/4/2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam trở thành chủ nhà của một cuộc thi hackathon công nghệ môi trường quy mô toàn châu Á.

Cuộc thi có tên Asian Hackathon for Green Future với tổng giá trị giải thưởng là 24.000 USD do ba đơn vị lớn thuộc Tập đoàn Vingroup (của tỷ phú Phạm Nhật Vượng) gồm Quỹ Vì Tương lai Xanh, Trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ VinTechTalent đồng tổ chức, hướng tới sinh viên và học viên cao học trên toàn châu lục.

Để chạm tay đến bục vinh quang, các đội thi đối mặt với 3 nhóm thách thức môi trường cốt lõi.

Đây là sân chơi công nghệ xanh quy mô châu Á đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhằm tìm kiếm và phát triển các giải pháp công nghệ sáng tạo vì một tương lai bền vững.

Hackathon là gì?

Hackathon là một sự kiện thi đua lập trình (CodeFest) diễn ra trong thời gian ngắn, thường từ 24 đến 48 giờ (có khi kéo dài 36–72 giờ).

Thuật ngữ này được ghép từ hai từ “Hack” (tìm kiếm giải pháp sáng tạo, tối ưu qua công nghệ lập trình) và “Marathon” (cuộc chạy bền bỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ).

Trong Hackathon, các lập trình viên, nhà thiết kế, chuyên gia UX/UI, quản lý dự án… làm việc nhóm để phát triển một sản phẩm công nghệ (app, web, phần cứng, AI, phần mềm…) từ ý tưởng đến phiên bản chạy được trong thời gian cực kỳ hạn chế.

Mục tiêu chính không phải là code hoàn hảo, mà là:

Giải quyết một vấn đề thực tế (chủ đề do ban tổ chức đưa ra hoặc tự do). Thể hiện sự sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng hiện thực hóa ý tưởng nhanh chóng. Học hỏi, kết nối và đôi khi tìm được nhà đầu tư hoặc cơ hội việc làm.

Hackathon có thể tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp, và thường có mentor, workshop, giải thưởng tiền mặt, quà tặng hoặc cơ hội ươm tạo startup.

Điểm danh một số cuộc thi hackathon lớn và nổi bật nhất thế giới

NASA Space Apps Challenge

Được xem là một trong những hackathon lớn nhất hành tinh, với hơn 30.000 người tham gia từ hơn 150 quốc gia mỗi năm. Thí sinh sử dụng dữ liệu thực tế của NASA để giải quyết các vấn đề về không gian, Trái Đất, môi trường, khí hậu…

HackMIT (MIT – Massachusetts Institute of Technology)

Một trong những hackathon sinh viên danh tiếng và cạnh tranh nhất thế giới, thu hút hàng nghìn sinh viên đại học. Nổi tiếng với quy mô lớn, mentor chất lượng cao và ý tưởng sáng tạo.

Cal Hacks (UC Berkeley)

Thường được gọi là hackathon sinh viên lớn nhất thế giới, với hơn 2.500–3.000 người tham gia trong 36 giờ.

Hack the North (University of Waterloo, Canada)

Hackathon lớn nhất Canada, quy mô hàng nghìn người.

DeveloperWeek Hackathon

Được công nhận là một trong những hackathon challenge-driven lớn nhất, kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp.

World's Largest Hackathon (do Bolt tổ chức)

Hackathon trực tuyến quy mô khổng lồ với tổng giải thưởng hơn 1 triệu USD, tập trung vào AI.