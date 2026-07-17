Haaland diện vest bảnh bao nắm tay bạn gái xinh đẹp dự sự kiện thời trang, còn đâu hình ảnh "thánh meme" ở World Cup

Haaland tay trong tay cùng bạn gái dự sự kiện sau khi chia tay World Cup 2026

Ngay sau khi khép lại hành trình đầy cảm xúc cùng đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026, tiền đạo Erling Haaland đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi xuất hiện đầy lịch lãm bên cạnh bạn gái Isabel Haugseng Johansen tại show diễn thời trang cao cấp tại Italy.

Xuất hiện tại sự kiện sang trọng này, cặp đôi nhanh chóng thu hút mọi ống kính của giới truyền thông nhờ gu thời trang đồng điệu và đẳng cấp. Haaland chứng minh sức hút của một "biểu tượng thời trang thế hệ mới" khi diện bộ vest trắng hai hàng khuy được cắt may thủ công tinh xảo, kết hợp khéo léo cùng khăn quàng cổ đồng điệu và chiếc cài áo màu vàng làm điểm nhấn. Phong cách của tiền đạo người Na Uy được đánh giá là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét cổ điển quý phái và tinh thần hiện đại.

Haaland xuất hiện cùng bạn gái

"Ma bư" diện vest trắng và đeo kính cực bảnh bao

Hình ảnh của Haaland khác hẳn những meme xuất hiện ở World Cup

Sánh bước bên cạnh ngôi sao của Man City, cô bạn gái Isabel Haugseng Johansen cũng chiếm trọn spotlight với diện mạo quyến rũ. Cô diện chiếc đầm dạ hội màu bạc lấp lánh đính sequin lộng lẫy, với thiết kế cổ khoét sâu tinh tế tôn lên vóc dáng thanh lịch. Suốt thời gian tham dự show diễn, cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, thoải mái nắm tay và mỉm cười rạng rỡ trước ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế.

Sự xuất hiện của Haaland và Isabel không chỉ gây bão tại sự kiện mà còn lập tức tạo nên cơn sốt lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều chuyên trang phong cách nhận định cả hai chính là một trong những cặp đôi đẹp và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của làng túc cầu giáo hiện nay.

Chuyến đi tới nước Ý thơ mộng này là quãng nghỉ ngơi vô cùng cần thiết đối với Haaland sau một chiến dịch World Cup 2026 đầy quả cảm cùng tuyển Na Uy. Dù không thể tiến sâu hơn, Haaland vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất giải đấu với những bàn thắng lịch sử đưa Na Uy vào tới tứ kết. Việc tạm xa sân cỏ để tận hưởng không gian thời trang lãng mạn bên bạn gái được kỳ vọng sẽ giúp chân sút chủ lực này tái tạo năng lượng hoàn hảo trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới đầy khốc liệt tại Ngoại hạng Anh.