Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Với 180 phiếu ủng hộ và 250 phiếu chống, dự luật đã bị bác bỏ vì không hội đủ sự ủng hộ của 2/3 số nghị sĩ theo quy định đối với việc bỏ phiếu cấp tốc. Dự luật do đảng Cộng hòa thúc đẩy, song có 14 nghị sĩ Cộng hòa phản đối dự luật này, trong khi 46 nghị sĩ Dân chủ ủng hộ dự luật.

Trước đó, ngày 4/2, Thượng viện Mỹ đã công bố một dự luật an ninh trị giá 118 tỷ USD, bao gồm việc tăng cường bảo vệ biên giới, viện trợ cho Ukraine và Israel, hỗ trợ các đối tác của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho dân thường tại Dải Gaza, khu vực Bờ Tây và Ukraine.

Tổng thống Joe Biden, người ủng hộ dự luật của Thượng viện, khẳng định sẽ dùng quyền phủ quyết dự luật chỉ hỗ trợ Israel mà Hạ viện đề xuất.

Các thành viên Quốc hội Mỹ đã đàm phán trong nhiều tháng qua để tìm cách gửi hỗ trợ an ninh ra nước ngoài, đặc biệt là Ukraine. Tổng thống Biden đã 2 lần yêu cầu Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp bổ sung tài trợ cho Ukraine và Israel, lần gần đây nhất vào tháng 10/2023. Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa đòi hỏi bất cứ hỗ trợ an ninh nào cũng phải gắn với thay đổi về chính sách nhập cư và an ninh ở biên giới giáp Mexico.