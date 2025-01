Ngày 31/12/2024, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân tiếp nhận đối tượng Hà Văn Đồng (SN: 1989, HKTT: Thạch Kiệt, Tân Sơn, Phú Thọ) ra đầu thú. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt về tội Cố ý gây thương tích.

Như thông tin đã đưa trước đó, vào tháng 8/2023, xuất phát trong quá trình thi công tại công trình ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Đồng đã đánh gây thương tích cho cai thầu. Căn cứ vào tài liệu điều tra, vào ngày 15/01/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Đồng về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 15/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã bị can với Hà Văn Đồng.

Đối tượng Hà Văn Đồng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Kết hợp nhiều biện pháp đồng thời tuyên truyền tới thân nhân của đối tượng, ngày 27/12/2024, đối tượng Hà Văn Đồng đã ra đầu thú tại Công an quận Thanh Xuân.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.