Hà Tĩnh: Xót xa hai vợ chồng trẻ tử vong bất thường tại nhà riêng

Nạn nhân được xác định là anh Trần Đình Ph. (SN 1990) cùng vợ là Lê Thị O. (SN 1994), trú thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Theo thông tin từ người dân, khoảng 6h sáng nay 16/12, mẹ của nạn nhân Ph. gọi vợ chồng con trai dậy ăn cơm thì tá hỏa phát hiện con dâu là Lê Thị O. tử vong trên giường ngủ với vết bầm trên cổ, bên cạnh có hai chiếc điện thoại.

Tìm gọi mãi nhưng không thấy con trai ở đâu để báo tin, đến khi xuống nhà ngang thì phát hiện Trần Đình Ph. cũng đã tử vong trong tình trạng treo cổ ở chuồng bò.

Được biết, anh Ph. và chị O. có 2 người con trai còn nhỏ, cháu đầu 4 tuổi, cháu sau lên 2. Lâu nay anh Ph. làm bảo vệ cho một khách sạn ở TP Hà Tĩnh, gần đây chị O. cũng vào TP Hà Tĩnh đi làm ở một nhà hàng.

Tuy không cùng chỗ làm, nhưng tối đến hai vợ chồng vẫn cùng về ở cùng nhau.

"Hôm qua ngày nghỉ, hai vợ chồng vừa từ TP Hà Tĩnh về nhà, có ghé thăm bên ngoại. Không biết nguyên cớ gì mà ra nông nỗi này”, một người dân sống cạnh nhà nạn nhân đau xót kể.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.