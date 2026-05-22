Sáng 22-5, lãnh đạo UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Nạn nhân là em N.V.Đ. (SN 2010, ngụ thôn 1, xã Hương Phố, học lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi) và em N.H.T. (SN 2010, ngụ thôn 2, xã Hương Phố, học lớp 10 Trường THPT Hương Khê).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày hôm qua (21-5), em Đ. và em T. rủ nhau đi câu cá. Đến chiều tối, không thấy 2 em trở về nhà, gia đình cùng người dân tổ chức đi tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, tới 22 giờ cùng ngày, thi thể 2 em được phát hiện ở khu vực Khe Ấm, thuộc địa phận xã Hương Đô.

Lãnh đạo xã Hương Phố cho biết thời gian qua chính quyền địa phương cũng đã đã phối hợp với các đơn vị chức năng cùng các trường học tăng cường công tác quản lý học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, sự việc đau lòng liên quan đến đuối nước vẫn xảy ra.