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Hà Nội: Xây dựng không gian mở, đài phun nước trên phố đi bộ Trần Nhân Tông

Trần Hoàng
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Hà Nội sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ và cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng trước khu vực Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông.

UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đang thực hiện dự án Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất (từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng). Dự án được khởi công từ 1/7 dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Một trong các điểm nhấn của dự án là xây dựng không gian mở trên phố đi bộ Trần Nhân Tông nhằm cụ thể hóa đồ án thiết kế đô thị khu vực quanh hồ Thiền Quang.

Hà Nội phát triển không gian mở Trần Nhân Tông và đài phun nước hiện đại - Ảnh 1.

Phối cảnh không gian mở trên phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ảnh: CĐT

Cụ thể, phường Hai Bà Trưng sẽ xây dựng đài phun nước trung tâm, sân sự kiện lát đá, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục trang trí phục vụ hoạt động văn hóa, cộng đồng, lắp đặt các trụ đèn trang trí dọc 2 bên sân sự kiện.

Đồng thời, xây dựng bể nước ngầm phục vụ đài phun nước, lắp đặt trụ cấp nước uống công cộng và hạ tầng phục vụ các gian hàng khi tổ chức hội chợ, sự kiện trên phố đi bộ.

Ngoài ra, toàn bộ vỉa hè phố Trần Nhân Tông sẽ thay lớp gạch block bằng đá granite. Bó vỉa, bó bồn cây và tấm đan rãnh thoát nước bằng bê tông cũng được thay bằng đá granite để đồng bộ cảnh quan.

Hà Nội phát triển không gian mở Trần Nhân Tông và đài phun nước hiện đại - Ảnh 2.

Khu vực cổng Công viên Thống Nhất. Ảnh: CĐT

Hai đoạn tường rào hai bên cổng Công viên Thống Nhất sẽ được tháo dỡ, kết hợp lát hè, trồng bổ sung cây xanh và lắp hệ thống chiếu sáng, tạo không gian mở kết nối quảng trường với công viên.

Những cây bóng mát, cây cảnh ảnh hưởng đến quy hoạch quảng trường sẽ được đánh chuyển đến vị trí phù hợp. Dự án cũng bổ sung hệ thống camera, màn hình led và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Phường Hai Bà Trưng cũng sẽ cải tạo sửa chữa nguyên trạng cổng Công viên Thống Nhất, lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng và màn hình led cho cổng công viên. Bổ sung hệ thống màn hình led trang trí, tuyên truyền (4 mặt gắn tại cột chiếu sáng) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho màn hình led.

Như vậy, sau khi hạ hàng rào toàn bộ hàng rào quanh Công viên Thống Nhất, đây là "mảnh ghép" cuối cùng hoàn thiện cảnh quan xung quanh khu vực, tạo kết nối giữa công viên và phố đi bộ Trần Nhân Tông.

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không gian mở Trần Nhân Tông

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