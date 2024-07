Hà Nội "vượt mặt" 24 nền ẩm thực lớn, đạt top 1 "Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới" 2024

Vừa mới đây, cư dân mạng Việt bất ngờ lan truyền thông tin về việc Hà Nội (Việt Nam) đã đạt vị trí thứ nhất trong hạng mục "Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới" 2024 (thuộc khuôn khổ của giải thưởng "Best of the Best của Traveller's Choice") do độc giả của nền tảng hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn.

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của nhiều người và cũng khiến người Việt cảm thấy vô cùng tự hào.

Cụ thể, trong top 25 địa điểm lọt vào hàng mục Điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới" 2024 mà TripAdvisor công bố, thành phố Hà Nội của chúng ta đã xuất sắc vượt qua 24 "đối thủ" còn lại, trong đó có rất nhiều nơi nổi bật như Chiang Mai và Phuket của Thái Lan, Rome của Ý, Paris của Pháp và New Delhi của Ấn Độ để giành vị trí này.

Được biết, đây là giải thưởng thường niên được đánh giá uy tín dựa trên kết quả bầu chọn và ý kiến của khách quốc tế trong khoảng thời gian 12 tháng. TripAdvisor đã dành nhiều lời khen ngợi Thủ đô của Việt Nam như: Là một thành phố cổ kính, quyến rũ và hiện đại và đặc biệt là có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc. Trong đó, trang web này nhấn mạnh rằng Hà Nội có rất nhiều khu phố ẩm thực để phục vụ thực khách trong nước và quốc tế như phố ẩm thực Tống Duy Tân, phố đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xá... Một số món ăn tại Hà Nội mà Tripadvisor khuyến các du khách nên thử như phở, bánh mì, bánh cuốn, cà phê trứng, chả cá Lã Vọng, bún đậu mắm tôm, bún ốc, bún riêu...

Chả cá Lã Vọng là một trong những món mà Tripadvisor khuyên nên thử khi tới Hà Nội

Bún riêu cũng là một món ăn nổi tiếng của Hà Nội được nhiều du khách quốc tế yêu thích

Mặc dù thông tin này đã được công bố từ đầu năm nay (2024), tuy nhiên thời gian gần đây, rất nhiều người đã chia sẻ lại điều này trên các hội nhóm ăn uống nên càng làm cho điều này trở nên viral.

Đây không phải lần đầu tiên ẩm thực Hà Nội nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế như vậy. Trong năm 2023, chúng ta cũng liên tục được các trang báo, đài trên thế giới nhắc đến, đồng thời cũng nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hàng. Cùng với đó, sự kiện Michelin Guide lần đầu tiên đến Việt Nam và công bố danh sách 103 nhà hàng được đề xuất (48 ở Hà Nội và 55 ở TP.HCM), có 4 nhà hàng được công nhận Sao Michelin vì chất lượng (3 ở Hà Nội và 1 ở TP.HCM) càng khiến cho ẩm thực Hà Nội nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung được biết đến nhiều hơi trên thế giới.